СМИ утверждают, что врачи выявили у 33-летнего актера, звезды фильма "Обитаемый остров" Василия Степанова шизофрению. Недавно у артиста якобы был очередной кризис, после которого он попал в клинику.

Ранее экс-возлюбленная актера утверждала, что Василий уже лечился в клинике неврозов. Он очень страдал из-за отсутствия предложений для съемок и нехватки средств, передает "СтарХит".

Тогда же букинг-директор Степанова Кирилл Чибисов заявил, что артист эффектно выглядит в кадре, однако "совершенно не может говорить". По его мнению, не последнюю роль в ухудшении психического состояния Василия сыграл и неудавшийся роман с девушкой. Он впал в депрессию, а мать возила его по ясновидящим и гадалкам, хотя мужчине требовалась помощь опытного специалиста.

Теперь, согласно последней информации, заболевание Степанова начало прогрессировать. Эти данные, однако, не являются подтвержденными самим артистом или членами его семьи.