Николай Лузан: «Корысть заставила Скрипаля забыть о присяге... Его мелкая душонка была продана дьяволу»

Сегодня мы поговорим о злободневной и актуальной книге полковника, ветерана органов безопасности Николая Лузана «Скрипаль. Березовский. Пешки в большой игре». Писатель поделился с читателями механизмом вербовки потенциальных шпионов, а также мотивами, побуждающими вчерашних офицеров предавать свою страну.

Агентурная сеть МИ-6, «ожившая» после распада СССР, изменники Родины, мечтающие о российской «короне» – они могли окончательно «добить» не оправившуюся от потрясений Россию, если бы не оперативная и жесткая работа спецслужб.

1991 год стал переломным не только для российского государства, но и его жителей. Смена власти, которую сложно было назвать мирной, все нарастающая безработица, дефицит товаров. Часть профессий оказалась не у дел, встали заводы и фабрики. «Костер» гражданской войны разгорался, Северный Кавказ, Сибирь и Поволжье оккупировали сепаратисты.

Наряду с полным хаосом и нищетой, в стране процветала и насыщалась «свора» олигархов, которых интересовал исключительно раздел ресурсов и имущества некогда богатого Советского Союза. Ценности и моральные устои сплоченного советского народа канули в Лету. Теперь основой общества стал лозунг: «Кто успел, тот и съел!».

Ни для кого не секрет, что опасный и несокрушимый монстр под названием СССР откровенно мешал иностранным соперникам в лице США, Великобритании и их приспешников. Вдохновленная неразберихой и всеобщей паникой многоканальная сеть агентуры ЦРУ и МИ-6 начала проявлять все большую активность. Подрывная работа против новоиспеченной России велась по всем фронтам. Мишенями для опытных иностранных вербовщиков стали, в основном, бывшие и действующие сотрудники российских спецслужб и силовых ведомств.

Так, в конце 90-х в игру вступил британский агент – специалист «на русском направлении» – Пабло Миллер, он же Антонио Альварес де Идальго. На опытного и обаятельного агентуриста-вербовщика британская разведка МИ-6 возлагала большие надежды. На сей раз в центре внимания оказался действующий сотрудник ГРУ полковник Сергей Скрипаль, известный в МИ-6 как «Немедленный». Впечатляющий послужной список, спортивное прошлое, коммунистические взгляды, верность Отчизне – ничто не выдавало в нем будущего предателя. Тем не менее, даже среди бывалых разведчиков, прошедших «огонь и воду» и привыкших к тяготам военной службы, находились те, для кого деньги становились основным мотивом действий. Любовь к Родине заменило в душе Скрипаля безудержное стремление жить как можно комфортнее, а лучше богаче. Колкие и откровенно злобные фразы, брошенные «гэрэушником» в адрес российского правительства и страны в целом, окончательно убедили британцев в успехе его вербовки. Охочего до валюты Немедленного «подцепили на крючок» при помощи заманчивого предложения строить бизнес в партнерстве с «другом Луисом» (он же агент МИ-6 Гонсалес). С этого момента будущий британский шпион стал пешкой в хорошо подготовленной партии против России.

В одной стороне угла оказались «трясущийся от злобы» Борис Березовский и его «команда» в лице беглых или завербованных силовиков и бизнесменов. Он хотел ни много ни мало организовать переворот в стране, «наказав» молодого президента Владимира Путина посредством терактов и митингов в столицах – Москве и Питере. Поддержкой ему служили, конечно же, лондонские «хозяева», которые мечтали окончательно разобраться с заклятым врагом – Россией.

К счастью, неусыпная и слаженная работа СВР (Служба внешней разведки), ГРУ и ФСБ России поспособствовала выявлению и нейтрализации предателей, которые с легкостью снабжали «иностранных товарищей» секретной информацией. И в этот раз «дамоклов меч», занесенный над российским государством иностранной агентурой и такими изменниками Родины, как Сергей Скрипаль, Валерий Оямяэ, Владимир Резун, Александр Сыпачев и др., удалось отвести. Россия вздохнула свободно, но работа военных контрразведчиков продолжала идти полным ходом.