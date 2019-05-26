"Желтый" уровень опасности в Москве продлен на понедельник

"Желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области продлен на понедельник, 27 мая. Об этом сообщается в прогностической карте, которая ранее была составлена специалистами Гидрометцентра.

Метеорологи отметили, что в грядущий понедельник температура воздуха в столице будет варьироваться от 21 до 23 градусов тепла, а в Московской области области - от 18 до 23 градусов.