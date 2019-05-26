В воскресенье москвичей ожидают грозы

Сотрудники Гидрометцентра РФ сообщили, что в воскресенье, 26 мая, жителей Москвы и гостей города ожидают грозы и дожди. Согласно последней информации, в столице будет облачно с прояснениями.

Воздух в Москве прогреется днем до 24 градусов выше нуля, а в Подмосковье – до 26 градусов. В ночное время столбики термометров будут показывать до 12 градусов тепла, отмечается на сайте Гидрометцентра.

Ветер в столице будет западным, его порывы при грозе могут достигать 17 метров в секунду. Атмосферное давление днем составит 740 мм ртутного столба. Горожанам рекомендуют не забывать дома зонты и не прятаться во время дождя под деревьями и шаткими конструкциями.