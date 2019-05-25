В Челябинске прошел юбилейный чемпионат по дрифту

В Челябинске, на площадке возле ледовой арены «Трактор», 25 мая было шумно и пыльно: здесь проходил первый этап Уральской лиги по дрифту.

В этом году соревнования проходят в десятый раз. В организации мероприятия помогали волонтеры: они занимались установкой ограждения, наблюдением за периметром трассы, порядком парка сервиса. Посмотреть на необычные соревнования собрались сотни челябинцев.

В лидеры по итогам заездов вышли Максим Ахтямов из Челябинска, Александр Казанцев из Екатеринбурга и Влад Корнеев из Уфы.