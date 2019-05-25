В Москве лжеюристы выманили у пенсионера 7 миллионов рублей

В Москве орудуют лжеюристы, способные обмануть пожилых людей. 78-летний москвич обратился за юридической консультацией, узнав номер телефона якобы юридической фирмы из рекламного объявления. Прежде чем проконсультировать пожилого человека, аферисты предложили пенсионеру перевести на их счет 80 тысяч рублей.

После получения этой суммы денег, мошенники вынудили потерпевшего совершить аналогичные операции на общую сумму более семи миллионов рублей. Когда у пенсионера закрались некие сомнения, он обратился в полицию.

В МВД РФ сообщили, что оперативники уголовного розыска УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве задержали в офисе на Беговой улице троих подозреваемых - двоих мужчин и женщину - в совершении мошенничества в отношении пенсионера.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ.

В ходе обыска в помещении изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, сим-карты, а также содержащие сведения о гражданах базы данных, которые имеют доказательное значение по уголовному делу.

По ходатайству следствия в отношении фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.