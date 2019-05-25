Солнечногорск: три человека погибли в ДТП
25 мая 2019, 21:10 [ «Аргументы Недели» ]
В городском округе Солнечногорск в районе деревни Дурыкино было зафиксировано столкновение четырех автомобилей, как передает пресс-служба подмосковного главка МВД России.
Дорожное происшествие произошло в 5:20 на 47-м километре Ленинградского шоссе. В результате аварии погибли 3 человека, еще один человек получил ранения, пишет сайт Подмосковье сегодня.
Также, как отмечает Телеинформ, за один день в Иркутске погиб второй мотоциклист. Водитель, управляя мотоциклом красного цвета без регистрационных номеров, врезался в ограждение.