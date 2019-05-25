Пушкино: девушка покусала двух полицейских

В Пушкинском городском округе девушка 23-х лет напала на двух полицейских и покусала их. Об этом передает пресс-служба ГСУ СК России по региону.

Инцидент был зафиксирован 22 мая. Отмечается, что девушка применила насилие в отношении двух сотрудников полиции, находящихся при исполнении должностных обязанностей. Участковый получил сотрясение головного мозга, ушибы и укушенные раны, а сотрудник ППС также получил укушенные раны, сообщает сайт Подмосковье сегодня.