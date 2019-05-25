Замглавы администрации подмосковной Балашихи подозревается в получении взятки в 4 млн рублей

Арестован первый заместитель главы администрации подмосковной Балашихи Алексей Коваль. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере - четыре миллиона рублей - за покровительство директора одной из строительных компаний.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах Московской области сообщал, что 23 мая в администрации Балашихи проводились следственные действия и изымалась документация.

По данным следствия, с лета 2018 года обвиняемый замглавы Балашихи, систематически получал от генерального директора одной из строительных компаний занимающейся ремонтом и обслуживанием дорог, денежные средства в виде взятки в общей сумме не менее 4 миллионов рублей за общее покровительство, заключение контракта и не проверку качества работы по ремонту дорог.

Уголовное дело в отношении Коваля возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

По уголовному делу продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Проведены обыски в служебном кабинете, а также по месту жительства обвиняемого. Устанавливаются иные должностные лица администрации причастные к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.