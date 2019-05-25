Родственники Сергея Доренко развеют его прах в Керчи без оповещения и приглашения журналистов

Напомним, что известный российский журналист, умерший 9 мая 2019 года, завещал часть праха распылить на горе Митридат, пишут «Аргументы недели-Керчь»

Кремировали тело с задержкой – родственники потребовали проведения медицинской экспертизы, предполагая, что умершего могли отравить, что не подтвердилось.

В итоге 18 мая часть праха захоронили на Троекуровском кладбище на Аллее журналистов.

В социальных сетях, ссылаясь на источник, близкий к семье ДОРЕНКО, пишут, что ритуал в Керчи – городе-родине Сергея ДОРЕНКО – пройдет по-тихому, без приглашения журналистов и оповещения местных властей. Предполагается, что произойдет это как только родственники посчитают возможным поездку в Крым.

Особо отмечается, что действие должно состоятся на закате.