//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество 13+

Родственники Сергея Доренко развеют его прах в Керчи без оповещения и приглашения журналистов

25 мая 2019, 21:05 [ «Аргументы Недели» ]

Родственники Сергея Доренко развеют его прах в Керчи без оповещения и приглашения журналистов

Напомним, что известный российский журналист, умерший 9 мая 2019 года, завещал часть праха распылить на горе Митридат,  пишут «Аргументы недели-Керчь»

Кремировали тело с задержкой – родственники потребовали проведения медицинской экспертизы, предполагая, что умершего могли отравить, что не подтвердилось.

В итоге 18 мая часть праха захоронили на Троекуровском кладбище на Аллее журналистов.

В социальных сетях, ссылаясь на источник, близкий к семье ДОРЕНКО, пишут, что ритуал в Керчи – городе-родине Сергея ДОРЕНКО – пройдет по-тихому, без приглашения журналистов и оповещения местных властей. Предполагается, что произойдет это как только родственники посчитают возможным поездку в Крым.

Особо отмечается, что действие должно состоятся на закате.  

 

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ГБ

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости МирТесен

//Общество

На борту самолета Boeing, вернувшегося в аэропорт Сургута, находились 130 пассажиров

На борту самолета Boeing, вернувшегося в аэропорт Сургута, находились 130 пассажиров

На борту самолета Boeing, вернувшегося в субботу, 25 мая, в аэропорт Сургута, находились 136 человек. Самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс Сургут - Худжанд вернулся из-за сработавшего датчика стабилизатора.

//В мире

Пушков прокомментировал высказывание нового главы генштаба ВСУ о "захвате Крыма"

Пушков прокомментировал высказывание нового главы генштаба ВСУ о "захвате Крыма"

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание нового начальником генштаба ВСУ Руслана Хомчака о том, что "захват Крыма начался гораздо раньше" референдума 2014 года.

//Политика

"Здравое заявление": В Совфеде оценили высказывание о необходимости торговых отношений с РФ

"Здравое заявление": В Совфеде оценили высказывание о необходимости торговых отношений с РФ

Сергей Цеков прокомментировал высказывание представителя президента Украины в кабмине Андрея Геруса о том, что сейчас Киеву сложно разорвать экономические отношения с Россией. Сенатор отметил, что совершенно согласен с представителем Зеленского.

//Происшествия

Названа одна из причин взрыва в Лионе

Названа одна из причин взрыва в Лионе

Министр юстиции Франции Николь Беллубэ сообщила, что прокуратура Парижа одной из причин взрыва в Лионе считает терроризм. Напомним, взрыв произошёл вечером в пятницу, 24 мая . Пострадали более 10 человек.

//Общество

Юрий Сторчак: «Элиты предпочитают играть в свои собственные игры...»

Юрий Сторчак: «Элиты предпочитают играть в свои собственные игры...»

Необходимость присоединения к России ЛНР и ДНР в последние годы словно «палка о двух концах» для страны и ее граждан. Появление же «на горизонте» Белоруссии, которая также может стать «своей», вызывает еще большую растерянность.

//Новости СМИ2

//В мире

Сбой электронной системы при голосовании за кандидатов в Европарламент раздражает граждан Латвии

Сбой электронной системы при голосовании за кандидатов в Европарламент раздражает граждан Латвии

Положа руку на сердца, можно с уверенностью сказать: «Выборы в Латвии проходят тяжко!» Сбой электронной системы при голосовании за кандидатов в Европарламент, увы, раздражает граждан Латвии: люди приходят на избирательные участки и уходят ни с чем. Кто за это ответит?

//Спорт

Матч России и Финляндии за выход в финал ЧМ поккею завершился со счетом 0: 1

Матч России и Финляндии за выход в финал ЧМ поккею завершился со счетом 0: 1

Сборная России по хоккею не смогла обыграть команду Финляндии в полуфинальном матче чемпионата мира-2019 и не вышла в финал. Единственную шайбу в этой игре забил в третьем периоде Марко Анттила.

//Шоу-бизнес

У певицы Жасмин и Филиппа Киркорова пятеро общих детей?

У певицы Жасмин и Филиппа Киркорова пятеро общих детей?

После рождения детей у короля российской эстрады Филиппа Киркорова журналисты пытаются выяснить, кто же является мамой Аллы-Виктории и Мартина. Версии разные. Может певица Жасмин?

//Шоу-бизнес

Наташа Королева выполнила просьбу мужа "не становиться теткой" и похудела

Наташа Королева выполнила просьбу мужа "не становиться теткой" и похудела

Певица Наташа Королева выполнила просьбу своего идеально фигуристого мужа Сергея Глушко "не становиться теткой". Что только не делает Наташа Королева, чтобы сохранить талию.

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Кети Топурия показала бесценное фото с дочкой и папой малышки Оливии

Кети Топурия показала бесценное фото с дочкой и папой малышки Оливии

Кети Топурия показала бесценное фото со своей дочкой Оливией и бывшим мужем бизнесменом Львом Гейхманом - папой малышки. Родители отмечают с трехлетней дочкой какой-то праздник.

//Шоу-бизнес

Алла Пугачева поздравила дочь Кристину с днем рождения, опубликовав ее подростковое фото

Алла Пугачева поздравила дочь Кристину с днем рождения, опубликовав ее подростковое фото

Алла Пугачева поздравила свою старшую дочь Кристину Орбакайте с днем рождения, опубликовав ее подростковое фото. 25 мая певице Кристине Орбакайте исполнилось 48 лет.

//Общество

Родственники Сергея Доренко развеют его прах в Керчи без оповещения и приглашения журналистов

Родственники Сергея Доренко развеют его прах в Керчи без оповещения и приглашения журналистов

Напомним, что известный российский журналист, умерший 9 мая 2019 года, завещал часть праха распылить на горе Митридат, пишут «Аргументы недели-Керчь»

//Общество

Замглавы администрации подмосковной Балашихи подозревается в получении взятки в 4 млн рублей

Замглавы администрации подмосковной Балашихи подозревается в получении взятки в 4 млн рублей

Арестован первый замглавы администрации подмосковной Балашихи Алексей Коваль. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере за покровительство директора одной из строительных компаний.

//В мире

Латвия: на выборах в ЕП проголосовали 29,2% избирателей

Латвия: на выборах в ЕП проголосовали 29,2% избирателей

Сегодня, 25 мая, Латвия голосовала за депутатов в Европарламент. Выборы закончены. Остается только ждать подсчета голосов. Центральная избирательная комиссия свидетельствует, что результаты будут оглашены только с 26 на 27 мая.

//Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин считает дочь Алсу талантливой и готов продюсировать девочку

Иосиф Пригожин считает дочь Алсу талантливой и готов продюсировать девочку

Иосиф Пригожин считает дочь певицы Алсу 10-летнюю Микеллу Абрамову талантливой и готов продюсировать девочку. По мнению музыкального продюсера, Микелла может сделать фантастическую карьеру как артистка.

//Спорт

В Париже стартует продолжающий обновления "Ролан Гаррос"

В Париже стартует продолжающий обновления "Ролан Гаррос"

Если кардинальная реконструкция Ролан Гаррос выпала на президентство во главе французской федерации тенниса Бернара Гьедючелли случайно, то темпы и размах, с которым второй год все происходит на территории легендарного турнира, не могут не наводить на мысли об амбициях

//Общество

Волынец: родители должны активнее участвовать в жизни детей-школьников

Волынец: родители должны активнее участвовать в жизни детей-школьников

Депутат Государственной думы Виталий Милонов обратился к министру просвещения Ольге Васильевой с просьбой о проведении общероссийского школьного референдума о пересмотре практики шестидневной образовательной недели в школе.

//Спорт

Тренер сборной Латвии Артис Аболс: «Россия против Финляндии играла слишком красиво»

Тренер сборной Латвии Артис Аболс: «Россия против Финляндии играла слишком красиво»

Сборная России проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею со счетом 0:1. Как мог золотой состав России пропустить гол? Спецкор "АН" взял эксклюзивный комментарии у тренера сборной Латвии Артиса Аболса.

//Общество

Новый атомный ледокол "Урал" спустили на воду в Санкт-Петербурге

Новый атомный ледокол "Урал" спустили на воду в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге состоялся спуск на воду нового серийного универсального атомного ледокола "Урал". В ходе торжественной церемонии на Балтийском заводе корпус атомохода освятил священник.

//В мире

Сенатор Константин Косачев считает, что России необходимо отстаивать свою позицию по Керченскому проливу

Сенатор Константин Косачев считает, что России необходимо отстаивать свою позицию по Керченскому проливу

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал решение Международного трибунала по морскому праву о том, что Россия должна освободить украинских моряков, нелегитимным.

//В мире

Климкин объявил о "победе" над Россией и показал, как выглядит "дипломатическое счастье"

Климкин объявил о "победе" над Россией и показал, как выглядит "дипломатическое счастье"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал решение Международного трибунала ООН, потребовавшего от России освободить украинских моряков и три корабля, задержанных в Керченском проливе.

//Общество

Микроавтобус рейса Оренбург - Махачкала столкнулся с фурой, в ДТП пострадали 11 человек

Микроавтобус рейса Оренбург - Махачкала столкнулся с фурой, в ДТП пострадали 11 человек

ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и грузовой фуры произошло в субботу во второй половине дня на 426-м километре трассы Сызрань — Саратов — Волгоград на территории Саратовской области.

//В мире

Русскоязычный экс-мэр Риги объяснил свое временное исчезновение ненавистью людей к партии «Согласие»

Русскоязычный экс-мэр Риги объяснил свое временное исчезновение ненавистью людей к партии «Согласие»

Странная ситуация происходила в последние недели перед выборами с партией «Согласие»: ее лидер Нил Ушаков исчез из публичного пространства. Что случилось с бывшим мэром столицы прибалтийской республики?

//Общество

Военнослужащий, рассказавший о проведении закрытых соцопросов в его подразделении, опроверг свои слова

Военнослужащий, в начале недели давший интервью о якобы проведении закрытых соцопросов в его подразделении, лично опроверг эту информацию. Никакого социологического опроса в его воинской части не было.

//Спорт

Американская журналистка объяснилась за эпитеты в адрес сборной России по хоккею

Американская журналистка объяснилась за эпитеты в адрес сборной России по хоккею

Автору газеты The New York Times Джули Робенхаймер пришлось объясняться за свои комментарии к игре хоккейной сборной России против сборной США. Она назвала игру российских хоккеистов абсурдной.

//В мире

МИД РФ прокомментировало решение Международного трибунала по инциденту в Керченском проливе

МИД РФ прокомментировало решение Международного трибунала по инциденту в Керченском проливе

Министерство иностранных дел РФ оперативно прокомментировало принятое сегодня решение Международного трибунала по морскому праву по инциденту в районе Керченского пролива, который произошел в ноябре 2018 года.

//В мире

Зеленский высказался по поводу решения Морского трибунала обязать Россию освободить украинских моряков

Зеленский высказался по поводу решения Морского трибунала обязать Россию освободить украинских моряков

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу решения Международного трибунала ООН по морскому праву об освобождении задержанных в районе Керченского пролива украинских моряков и кораблей.

//Новости партнеров

//В мире

Жители Латвии сегодня принимают участие в выборах в Европарламент

Жители Латвии сегодня принимают участие в выборах в Европарламент

Сегодня, 25 мая, наступил основной день выборов в Европарламент. Граждане Латвии принимают участие в выборах, они изберут восемь депутатов из 751. К данному часу проголосовало 22 % избирателей.

//Общество

Восемь интересных фактов о зубах перечислили в сети

Восемь интересных фактов о зубах перечислили в сети

«СПИД-инфо» подготовило материал, в котором содержатся восемь любопытных фактов о зубах. Знали ли Вы, что в Средневековье для укрепления расшатанных зубов стоматологи советовали привязывать к челюсти лягушку?

//Культура

Приз Каннского кинофестиваля получил 27-летний российский режиссер Кантемин Балагов

Приз Каннского кинофестиваля получил 27-летний российский режиссер Кантемин Балагов

27-летний российский режиссер Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале. Фильм "Дылда" Кантемира Балагова награжден за победу в программе "Особый взгляд".

//Политика

Александр Беглов дал согласие идти на выборы губернатора Петербурга

Александр Беглов дал согласие идти на выборы губернатора Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербруга Александр Беглов выдвинет свою кандидатуру на выборах на пост главы северной столицы. Выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября.

//В мире

Морской трибунал постановил, что России необходимо освободить украинских моряков

Морской трибунал постановил, что России необходимо освободить украинских моряков

Международный трибунал ООН по морскому праву в субботу, 25 мая, вынес постановление о том, что России необходимо срочно освободить украинских моряков, задержанных в районе Керченского пролива осенью 2018 года.

//Общество

При пожаре в одном из домов на Сумском проезде в Чертаново погибли 2 человека

При пожаре в одном из домов на Сумском проезде в Чертаново погибли 2 человека

В Москве два человека погибли в субботу, 25 мая, в результате пожара. Возгорание произошло в одной из квартир 16-этажного жилого дома по адресу: Сумской проезд, дом номер 21, корпус 3.

//Новости СМИ2

//Общество

Соловьев встретился с грозившим ему скандалистом?

Соловьев встретился с грозившим ему скандалистом?

Пользователь соцсетей, грозивший рукоприкладством телерадиоведущему Владимиру Соловьеву, Антон Дербенев сообщил о том, что он встретился с оппонентом.

//Политика

"Мы не Украина, и никогда ею не были": В Крыму оценили высказывание главы Генштаба ВСУ о его захвате

"Мы не Украина, и никогда ею не были": В Крыму оценили высказывание главы Генштаба ВСУ о его захвате

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек объяснил, почему новый глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак посчитал в 2010 году, что Крым уже не украинский. По его словам, полуостров уже тогда активно боролся против украинизации его жителей.

//Общество

Полиция успела оперативно спасти женщину, решившую броситься с моста

Полиция успела оперативно спасти женщину, решившую броситься с моста

Пятидесятилетняя женщина решила покончить с собой на глазах у многочисленных зевак, что и привлекло внимание полиции. Пресс-служба крымской полиции сообщила, что патрульные Алушты, заинтересовавшись большим скопление людей

//Происшествия

СК: В Подмосковье девушка избила и покусала полицейского

СК: В Подмосковье девушка избила и покусала полицейского

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении 23-летней девушки, которая покусала и избила полицейского. У пострадавшего диагностировали сотрясение головного мозга.

//В мире

Генералы США в отставке попросили Трампа не развязывать войну с Ираном

Генералы США в отставке попросили Трампа не развязывать войну с Ираном

Группа отставных военных армии Соединённых Штатов написала письмо главе государства Дональду Трампу с просьбой избежать военного конфликта с Ираном. По данным источника, обращение подписали около 90 экс-генералов.

//Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева поразила аудиторию глубоким декольте на красной дорожке в Каннах

Альбина Джанабаева поразила аудиторию глубоким декольте на красной дорожке в Каннах

Известная певица Альбина Джанабаева поделилась с поклонниками откровенной фотографией с красной дорожки в Каннах. Знаменитость предстала перед публикой в длинном обтягивающем красном платье с глубоким декольте.

//Новости МирТесен

//В мире

На Украине потребовали отставки чиновника из команды Зеленского

На Украине потребовали отставки чиновника из команды Зеленского

На Украине объявлен сбор подписей под петицией с требованием отставки назначенного главы администрации украинского президента Андрея Богдана. В короткое время она набрала 16 тысяч голосов.

//Происшествия

В Севастополе загорелся дельфинарий

В Севастополе загорелся дельфинарий

В субботу, 25 мая, в Севастополе на набережной Корнилова загорелся дельфинарий, огонь уничтожил часть крыши и часть инфраструктуры дельфинария. В результате происшествия никто не пострадал.

//Происшествия

Минувшей ночью в Дагестане произошло два землетрясения

Минувшей ночью в Дагестане произошло два землетрясения

Накануне ночью в Буйнакском районе Дагестана было зафиксировано два землетрясения магнитудой 4,4 и магнитудой 2,3. Уточняется, что толчки ощущались в Буйнакске, Махачкале и Каспийске.

//Спорт

Видео: Евгения Медведева с юмором пережила землетрясение в Японии

Видео: Евгения Медведева с юмором пережила землетрясение в Японии

Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева оказались в центре землетрясения во время тренировки в Японии к шоу "Fantasy On Ice". Толчки произошли прямо подо льдом, на котором катались девушки.

//Спорт

Сборная МВД выиграла Кубок Президента по самбо

Сборная МВД выиграла Кубок Президента по самбо

В финале соревнований команда Федеральной службы исполнения наказаний встретилась с командой Министерства внутренних дел. Последние одержали победу со счетом 7:2.

//Политика

В Госдуме прокомментировали заявление НАТО о создании новой военной концепции из-за ядерной угрозы РФ

В Госдуме прокомментировали заявление НАТО о создании новой военной концепции из-за ядерной угрозы РФ

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин оценил заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс планирует разработать новую военную стратегию из-за "ядерной угрозы" от России. Новая попытка напугать и надавить на РФ, считает политик.

//Спорт

Александр Тарханов: Дзюба сейчас прилично играет, но ведь это на уровне России…

Александр Тарханов: Дзюба сейчас прилично играет, но ведь это на уровне России…

Известный футбольный агент Алексей Сафонов «посоветовал» нападающему «Зенита» Артему Дзюбе «ехать в Англию». Свое мнение на этот счет сказал еженедельнику «Аргументы недели» бывший игрок сборной СССР, заслуженный тренер России Александр Тарханов.

//В мире

"Политическая воля руководителя": Бойко назвал условия восстановления мира на Донбассе

"Политическая воля руководителя": Бойко назвал условия восстановления мира на Донбассе

Лидер украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко объяснил на каких условиях возможно восстановить мир на Донбассе. По его мнению, обязательно наличие политической воли у президента и готовность к компромиссу.

//Шоу-бизнес

Настя Каменских поделилась новыми фотографиями со свадьбы

Настя Каменских поделилась новыми фотографиями со свадьбы

Популярная певица Анастасия Каменских поделилась с поклонниками романтичной фотографией со свадьбы. Девушка проснулась в белоснежной кровати с букетами цветов вокруг.

//live

«Не имеет значения, будет Ляшко в вышиванке или в строгом костюме»

«Не имеет значения, будет Ляшко в вышиванке или в строгом костюме»

Как известно, депутат Верховной рады Олег Ляшко надел все чистое (особенно и обязательно - вышиванку) и начал сбор подписей против роспуска того места, где он сейчас и обитает. Над вопросом - ну что же ты, Ляшко, - размышляют...

//Происшествия

В Нижнем Новгороде автомобиль врезался в остановку, погибла женщина

В Нижнем Новгороде автомобиль врезался в остановку, погибла женщина

В субботу, 25 мая, на пересечении Южного шоссе с улицей Янки Купалы в Нижнем Новгороде водитель не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта. В результате аварии пострадали пять человек, один погиб.

//Общество

"Отдают предпочтение пиву": Россияне начали экономить на выборе алкогольных напитков

"Отдают предпочтение пиву": Россияне начали экономить на выборе алкогольных напитков

Эксперты определили, что с начала 2019 года спрос на вино и дорогостоящие крепкие алкогольные напитки у россиян снижается. Отмечается, что люди склонны к выбору более дешёвых горячительных напитков.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Эксперт: Что будет, если Россия выйдет из Совбеза ООН
2

Эрнст лично объявил победителей шестого сезона шоу «Голос. Дети»
3

Гражданин Финляндии задержан на российской границе с шестью яйцами
4

Мария Захарова отреагировала на отставку Терезы Мэй шуткой
5

Открытое обращение к председателю Госдумы и генпрокурору России

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры