Волынец: родители должны активнее участвовать в жизни детей-школьников

Депутат Государственной думы Виталий Милонов обратился к министру просвещения Ольге Васильевой с просьбой о проведении общероссийского школьного референдума о пересмотре практики шестидневной образовательной недели в школе.

Председатель Национального родительского комитета, член Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка Ирина Волынец положительно прокомментировала инициативу и, а также отметила интерес родителей к пятидневной форме обучения, сообщает НСН.

" Я как мама 4 школьников, которые учатся в разных школах по разным программам, активно выступаю за единую образовательную реальность, за общий учебный план. Выбор количества дней полностью зависит от родителей", - сказала она.

Также, как отметила Волынец, школа должна каждый год спрашивать у родителей, по какому учебному плану дети должны обучаться.