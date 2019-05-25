В Санкт-Петербурге состоялся спуск на воду нового серийного универсального атомного ледокола "Урал".

В ходе торжественной церемонии на Балтийском заводе корпус атомохода освятил священник, а глава Центробанка Эльвира Набиуллина "благословила" ледокол, разбив о его борт бутылку крымского шампанского.

После освящения и "благословления" "Урала" сотрудники Балтийского завода, на которого собрали ледокол, перерезали так называемый задержник, помогавший удерживать корпус на стапеле. "Урал" под аплодисменты тысяч собравшихся спустился на воду Невы, - передает РИА Новости. Теперь его предстоит достроить.

По информации Минпромторга, атомный ледокол проекта 22220 "Урал" будет сдан заказчику в августе 2022 года. Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 станут одними из самых больших и мощных в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина этих судов составляет 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн. Они смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до 3 метров. Атомоходы проекта 22220 будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ледокол будет работать в западном районе Арктики: в Баренцевом, Печорском и Карском морях, а также на более мелководных участках устья Енисея и районе Обской г