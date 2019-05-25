Микроавтобус рейса Оренбург - Махачкала столкнулся с фурой, в ДТП пострадали 11 человек

ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и грузовой фуры произошло в субботу во второй половине дня на 426-м километре трассы Сызрань — Саратов — Волгоград на территории Саратовской области. По данным ГИБДД, микроавтобус Peugeot Boxer, ехавший из Оренбурга в Махачкалу, пытался совершить обгон, но столкнулся с грузовой фурой Volvo. После столкновения микроавтобус съехал в кювет.

В микроавтобусе находилось всего 13 человек. Пострадали 11 человек. На место аварии прибыли полиция, спасатели, медики. Пострадавших увезли в больницу. Госпитализация потребовалась девяти из 11 человек. Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Детей среди них нет.

Уточняется, что ДТП произошло на границе двух областей. Пострадавшие находятся в Камышинской районной больнице, - передает РИА Новости. ГИБДД проводит проверку и выясняет обстоятельства произошедшего.