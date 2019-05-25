Военнослужащий, рассказавший о проведении закрытых соцопросов в его подразделении, опроверг свои слова
25 мая 2019, 18:01 [ «Аргументы Недели» ]
Военнослужащий, в начале этой недели давший интервью о якобы проведении закрытых соцопросов в его подразделении, лично опроверг эту информацию. По словам молодого мужчины, все что он говорил - неправда. Никакого социологического опроса в его воинской части не было.
Сейчас ему стыдно, что он опорочил честь своих сослуживцев, командира. Видеозапись опровержения записал телеканал "Звезда".