Военнослужащий, рассказавший о проведении закрытых соцопросов в его подразделении, опроверг свои слова

Военнослужащий, в начале этой недели давший интервью о якобы проведении закрытых соцопросов в его подразделении, лично опроверг эту информацию. По словам молодого мужчины, все что он говорил - неправда. Никакого социологического опроса в его воинской части не было.

Сейчас ему стыдно, что он опорочил честь своих сослуживцев, командира. Видеозапись опровержения записал телеканал "Звезда".