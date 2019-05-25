В Челябинске погибла рыба в реке Миасс из-за прорыва канализации

Прорыв канализационного коллектора мог стать причиной массового мора рыбы в реке Миасс. К такому выводу пришли специалисты министерства экологии Челябинской области.

Прорыв канализационного коллектора диаметром 1600 мм был зафиксирован 20 мая в районе автомобильного моста на улице Северный луч через реку Миасс. Канализационные стоки попали в реку. Об этом сразу же сообщили в аварийную службу МУП «ПОВВ». 23 мая стало известно, что в реке произошел массовый замор рыбы в районах улицы Байкальской, Калмыкова и 50-летия ВЛКСМ.

По словам начальника управления просвещения министерства экологии Виталия Безрукова, скорее всего рыба погибла из попадания канализации в реку. Информация направлена в контролирующие органы, будет проведено тщательное расследование случившегося.

Фото Олега Каргаполова