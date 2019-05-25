Восемь интересных фактов о зубах перечислили в сети
25 мая 2019, 16:04 [ «Аргументы Недели» ]
Издание «СПИД-инфо» подготовило материал, в котором содержатся восемь любопытных фактов о зубах. Знали ли Вы, что?
- Самым дорогим зубом в мире считался зуб английского ученого Исаака Ньютона, который в свое время продали за 3 300 долларов.
- У улитки насчитывается порядка 25 тысяч зубов.
- Одна куртизанка открыла секрет белизны зубов писателю Дюма-сыну: «Надо больше лгать — от этого чудесно белеют зубы».
- Сахар впервые добавил в жевательную резинку стоматолог.
- Согласно закону американского штата Вермонт, женщина не имеет права носить зубные протезы без письменного разрешения супруга.
- В Китае ежегодно отмечается День любви к своим зубам.
- В Средневековье для укрепления расшатанных зубов стоматологи советовали привязывать к челюсти лягушку.
- Древние японские стоматологи удаляли зубы голыми руками.
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