Восемь интересных фактов о зубах перечислили в сети

Издание «СПИД-инфо» подготовило материал, в котором содержатся восемь любопытных фактов о зубах. Знали ли Вы, что?

- Самым дорогим зубом в мире считался зуб английского ученого Исаака Ньютона, который в свое время продали за 3 300 долларов.

- У улитки насчитывается порядка 25 тысяч зубов.

- Одна куртизанка открыла секрет белизны зубов писателю Дюма-сыну: «Надо больше лгать — от этого чудесно белеют зубы».

- Сахар впервые добавил в жевательную резинку стоматолог.

- Согласно закону американского штата Вермонт, женщина не имеет права носить зубные протезы без письменного разрешения супруга.

- В Китае ежегодно отмечается День любви к своим зубам.

- В Средневековье для укрепления расшатанных зубов стоматологи советовали привязывать к челюсти лягушку.

- Древние японские стоматологи удаляли зубы голыми руками.