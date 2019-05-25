При пожаре в одном из домов на Сумском проезде в Чертаново погибли 2 человека

В Москве два человека погибли в субботу, 25 мая, в результате пожара. Возгорание произошло в одной из квартир 16-этажного жилого дома по адресу: Сумской проезд, дом номер 21, корпус 3, в районе Северное Чертаново.

По информации столичного главка МЧС России, сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже в доме на Сумском проезде поступило в 12:40 мск. Пожарные расчеты оперативно прибыли на место происшествия. В 13:02 пожар уже был ликвидирован. Но два человека погибли, скорее всего, в результате отравления угарным газом.

Причину возгорания в квартире многоквартирного дома установят эксперты.