Полиция успела оперативно спасти женщину, решившую броситься с моста

Пятидесятилетняя женщина решила покончить с собой на глазах у многочисленных зевак, что и привлекло внимание полиции, пишут «Аргументы недели-Крым».

Пресс-служба крымской полиции сообщила, что патрульные Алушты, заинтересовавшись большим скопление людей (которое они вероятно вначале приняли за несанкционированный митинг), в итоге выяснили – причина толчеи в намерении женщины броситься с моста. Женщина перелезла через ограждение, но никак не могла решиться на последний шаг.

«Постоянно разговаривая с ней, напарники, используя уговоры максимально приблизились к ней и неожиданно схватили ее за руки» - так описаны действия полицейских в документе.

Угомонить самоубийцу удалось не сразу – женщина пыталась освободиться из рук полицейских и ругалась с представителями власти. Но двое мужчин оказались сильней одной женщины и спасли ей жизнь.

Будут ли спасенной предъявлены обвинения в неподчинении законным требованиям сотрудников полиции не сообщается.