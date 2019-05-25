Соловьев встретился с грозившим ему скандалистом?

Пользователь соцсетей, грозивший рукоприкладством телерадиоведущему Владимиру Соловьеву, Антон Дербенев сообщил о том, что он встретился с оппонентом.

В Москве он был уже накануне утром. Выложив несколько фотографий в доказательство своего прибытия в столицу, пользователь соцсетей Антон Дербенев написал: «Сегодня днём встречаюсь с господином Соловьёвым, в центре Москвы. Предложение получил лично и к диалогу готов — будем искать у меня бесовские рога, копыта и грамотно разруливать ситуацию в целом».

Повод для встречи возник после заочной перепалки. Владимир Соловьев в радиоэфире выступил с критикой в адрес митингующих против строительства храма в Екатеринбурге. Журналист назвал их «продолжателями дела бесноватых». Дербенева это возмутило и он пригрозил «дать леща» Соловьеву за оскорбления.

Уже около 15:00 субботы Дербенев написал: "Встретились. Всё ok", -, пообещал позднее сообщить подробности встречи.