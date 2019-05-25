"Отдают предпочтение пиву": Россияне начали экономить на выборе алкогольных напитков

Эксперты определили, что с начала 2019 года спрос на вино и дорогостоящие крепкие алкогольные напитки у россиян снижается. Отмечается, что люди склонны к выбору более дешёвых горячительных напитков.

Результаты исследования показали, что долю в 55,4% от всего купленного алкоголя занимает пиво, причём спрос на данный напиток стремительно растёт. Уточняется, что к апрелю 2019 года доля составляет уже более 60 процентов.

Далее по значимости идёт вино - 15%, однако по сравнению с концом прошлого года спрос на напиток снизился на три процента.

Третье место занимает водка - 10%, причём показатель остаётся стабильным с конца 2018 года.

На остальные алкогольные напитки спрос резко упал, например спрос на виски сократился с 2,4% в конце прошлого года до 1,4%, на коньяк до 3,5%, на шампанское до 1,3%, притом, что в прошлом году составлял более 4%.

Эксперты связывают такой резкий отказ от дорогих напитков с повышением цен на продукцию в целом.

"Мы видим, что на фоне общего роста цен россияне стали экономить на алкоголе. Дорогих напитков – виски, коньяк – покупают все меньше, и вместо вина отдают предпочтение более демократичному пиву... Мы уже несколько месяцев наблюдаем устойчивую тенденцию роста цен, в том числе на товары первой необходимости, и, похоже, алкоголь – это то, на чем люди просто вынуждены экономить", - передаёт слова специалистов РИА Новости.