Петергоф: «Двор Петра» и забавы императора

Петергоф – название города, а не дворцово-паркового ансамбля. Это населенный пункт, где проживают 73 тысяч человек. Но туристы знают Петергоф, несомненно, по фонтанам. Это визитная карточка «Двора Петра».









Петергоф был задуман Петром Первым, как летняя загородная резиденция. Дословно «Петергоф» означает «Двор Петра». Его строительство началось в 1714 году. Дворцово-парковый ансамбль включает в себя Большой Петергофский дворец, Верхний сад и Нижний парк.









История Петергофа связана в первую очередь с российскими императорами, которые проводили тут весело время: устраивали балы, приемы, маскарады. Петергоф не имеет себе равных в России, а в Европе с ним может сравниться прекрасный Версаль.









Сегодня страшно подумать о том, что Петр Великий, допустим, передумал строить Петергоф. Мир бы никогда не узнал бы, как прекрасны фонтаны Монплезирского сада, «Адам», «Пирамиды», «Курьезные фонтаны», которые неожиданно обливали гостей и очень веселили императора.









Но расцвет Петергоф получил при удивительной дочери Петра Елизаветы Петровны. Жизнь при царском дворе была сплошным праздником. Елизавета Петровна считала, что дворцы, который построил ее отец, не слишком хороши для ее «статуса». И начались изменения: выдающийся зодчий В. Растрелли более десяти лет посвятил Петергофу.









Когда на престол взошла Екатерина Великая, которая отличалась «европеизмом», то решила оформить сады Петергофа в английском стиле. Она даже писала об этом своему другу Вольтеру: «Я страстно люблю теперь сады в английском вкусе, кривые линии, пологие скаты, пруды в форме озер. Глубоко презираю прямые линии. Ненавижу фонтаны, которые мучают воду».









Все красоту летней резиденции российских императоров разграбили фашисты, которые «хозяйничали» в Петергофе с сентября 1941 года. Когда Советская Армия освободила Петергоф в 1944 году, то состояние было ужасное: вековые деревья были уничтожены, дворцы разграблены, фонтаны уничтожены. Из всех сооружений больше всего пострадали фонтаны. Немцы похитили бронзовые статуи Большого каскада, скульптурную группу «Самсон» - гордость Нижнего парка. Были уничтожены любимые фонтаны Петра – фонтан-шутиха «Дубок», «Зонтик», «Солнце».









Но вслед за победным салютом, который возвестил о снятии блокады, был издан указ советского правительства: «Предрешить восстановление городов Пушкина и Петродворца как мест массового отдыха трудящихся Ленинграда». Приказ был выполнен. И уже 17 июня 1945 года состоялось открытие Нижнего парка.

Сегодня Петергоф просто прекрасен! Распирает, простите, гордость за то, что ценой неимоверных усилий была восстановлена эта красота.









Лично я с упоением ходила от фонтана к фонтану и представляла, что когда-то по этим аллеям быстрыми шагами шла Екатерина Великая, не спеша ступал Петр Первый и прогуливалась с графом Разумовским неподражаемая Елизавета. Поистине, Петергоф – Петра творенье!