В субботу в Москве обещают облачную погоду и дожди

В субботу, 25 мая, погоду в столичном регионе будет определять атмосферный фронт с волнами, который принёс дожди и грозы. Синоптики обещают кратковременные дожди и облачную погоду.

В столице ожидается, что воздух прогреется до 22 градусов тепла, в области отметка термометра будет колеблется от + 17 до + 22 градусов, - сообщают "Метеоновости".

Ветер юго-западный с порывами от 5 до 10 м/с, во время грозы возможно усиление до 15 м/с. Атмосферное давление в течение дня будет понижаться и составит 742 мм рт. ст. Уровень влажности останется в пределах нормы.

Специалисты охарактеризовали погодные условия в Москве и области, с точки зрения влияния на организм, как индифферентные. Отмечается, что они "вызывают метеобусловленные обострения у лиц с повышенной метеозависимостью".