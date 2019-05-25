Что смотреть в кинотеатрах?

Для тех, кто решил провести свой досуг за просмотром фильма, но еще не знает, на чем остановить свой выбор, мы готовы помочь. В этой статье вы узнаете, какие фильмы идут в кино, а какие только ожидают выхода в свет. А также стоят ли они вашего внимания.

Для начала фильм для любителей сказок и жанра приключение. Кино, снятое по мотивам мультфильма «Аладдин» с одноименным названием. Страна производитель – США. Главные актера фильма Мена Массуд (в роли Аладдина) и Наоми Скотт (восточная красавица Жасмин) и их история любви переплетающаяся с борьбой с главным злодеем – Джафаром (Марваном Кензари) – все в лучших традициях приключенческого кино. Фильм понравится как детям, так и взрослым. Отличный вариант для семейного просмотра!









«Джон Уик 3» продолжение истории киллера, который уже третью часть борется с недоброжелателями, а их у него много. Еще бы, за убийство Джона Уика (Киану Ривза) обещается сумма в 14 миллионов долларов. Данное предложение заинтересовало лучших всемирных убийц. Как главный герой справится с этой проблемой – смотрите в кинотеатрах. Боевик, триллер, доступный к просмотру только зрителям достигшим 18-ти лет.









А для поклонников ужасов в кино идет фильм «Гори, гори ясно» режиссера Дэвида Яровески. История инопланетного мальчика, который пришел на землю вселять настоящий страх его жителям. Прослеживается схожесть с сюжетом знаменитого «Супермена», однако, главный герой явно не спасает мир, а напротив. Как и любой фильм ужасов, «Гори, гори ясно» доступен к просмотру лицам, достигших совершеннолетия.









Фильм «Отпетые мошенницы» отлично подойдет для тех, кто хочет как следует посмеяться. В главной роли очаровательная Энн Хэтэуэй и Ребел Уилсон. Девушки-мошенницы ловко пользуются своими женскими секретами для собственной выгоды, однако у одной из них это не совсем удачно получается. История двух разных, но по-своему интересных героинь не оставит никого равнодушным.









И конечно же легендарные «Мстители: Финал». История вселенной Marvel подходит к концу, что ждет любимых героев узнаете в кино. Известно одно: все супергерои соберутся в одном фильме и сразятся с главным злодеем. Без спойлеров! Фильм до сих пор идет в кинотеатрах и у вас есть возможность все увидеть своими глазами.