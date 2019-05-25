Что означает слово «предтеча», и как оно связано с параллельными мирами Вселенной

Каждый человек, имеющий какое-либо отношение к православию или католичеству, слышал об Иоанне Предтече, крестившем Иисуса Христа в священных водах реки Иордан.

И все же само понятие «предтеча» используется в нашей речи крайне редко, и мало кто знает, что оно означает. Некоторые трактовки способны удивить.

Известно, что само слово произошло от старославянского глагола «пръдътечи», который обозначает «течь впереди, предварять», и греческого prodromos – двигаться перед чем-либо. Таким образом, бабка, пролезшая вперед без очереди, вполне может зваться «предтечей». Так же, как и «тумаки», щедро розданные шефом в преддверии отпуска. Но забудем про «бытовуху».

Книжная интерпретация характеризует это существительное как лицо или явление, послужившее началом или предвестием определенного события.

У всех христиан термин ассоциируется непосредственно с именем Иоанна Крестителя – ближайшего предшественника Сына Божьего. Это толкование до сих пор является основным.

Кто такой Иоанн Креститель

В христианстве Иоанн Креститель признан одним из самых чтимых святых после Богородицы. Это, прежде всего, связано с благоговейным и уважительным отношением Христоса, который указывал на него не только, как на своего предтечу, но и отмечал удивительную чистоту его души и помыслов.

Отказывая себе во всем, соблюдая строгий пост и умеренность в мыслях и словах, он стал образом идеального аскета и скитника. Явление миру на рубеже Ветхого и Нового Заветов определило его величие с точки зрения православия.

Невзирая на подвижнический путь и вклад в развитие христианства, о жизни Предтечи известно немного. Основная информация содержится в канонических изданиях Евангелия, а также в сочинениях легендарного историка Иосифа Флавия.

Согласно рассказам евангелиста Луки, святой появился в простой и довольно бедной семье священника Захарии и праведницы Елисаветы. Она, правда, приходилась родственницей той самой Деве Марии. По легенде, архангел Гавриил предстал перед священнослужителем в храме, возвестив о появлении у него сына, которому уготовано великое будущее. Захария не поверил ему – ведь пара долгие годы оставалась бесплодной – за что был наказан немотой. К мужчине вернулся дар речи лишь после письменного согласия назвать младенца Иоанном. Это шло вразрез с устоявшимися семейными традициями. Предполагается, что местом рождения пророка является Эйн-Карем – предместье Иерусалима. Сейчас там находится церковь, возведенная в его честь.

Захария трагически погиб во времена печально известного избиения младенцев в Вифлееме, отказавшись выдать местонахождения своего наследника. В итоге Елисавета убежала в горы. Предание гласит, что горный массив разверзся перед путниками, как только женщина обратилась к нему за помощью.

Детские и юношеские годы Креститель провел в пустыне, ведя монашеский образ жизни. Питался он акридами (вид растительной пищи, которая была в почете у самых бедных слоев населения) и диким медом, носил грубое одеяние из верблюжьей шерсти, подпоясанное кожаным ремнем.

Начиная с тридцатилетнего возраста, праведник нес в народ Слово Божье, призывая людей покаяться в своем грехопадении и следовать добродетельной жизни. За отпущение грехов путем омовения в реке, а также как человека, крестившего таким образом Иисуса Христа, провидца нарекли «Крестителем».

«Предтечей» (предвестником Богоизбранника) Иоанна впервые назвал гностик Гераклеон, интерпретировавший в своих трудах Евангелие от Луки и Иоанна. Позже, христианский писатель Климент Александрийский и греческий ученый Ориген Адамант согласились с таким обозначением. Так, имя «Иоанн Предтеча» стало популярным среди почитателей. На Западе чаще всего используется первый вариант, на Руси же пророка называли Иваном Самокрестителем.

На территории Москвы до сих пор действует Иоанно-Предтеченский женский монастырь. Он был основан в XV веке как мужской скит и признан самой старинной обителью столицы.

История усекновения главы святого

Пресекая на корню любое проявление пороков, присущих человеку, Иоанн порицал тетрарха Галилеи (тот, кто наследует часть государства и является одним из четырех полноправных правителей) Ирода Антипу. Кроме того, избранник обличил жесткое нарушение еврейского обычая, во время которого Ирод Антипа отнял жену Иродиаду у своего брата Ирода Филиппа. Хотя кто в данном случае стал инициатором грехопадения – большой вопрос. История показывает, что строптивая красавица была далеко не благочестивой.

Не примирившись с открытой критикой в свой адрес, злопамятная женщина вынудила нового супруга заключить Крестителя в крепость Махерон. Впрочем, казнить праведника Ирод Антипа побоялся, поскольку Иоанн Предтеча уже успел стать одним из самых почитаемых пророков Иерусалима.

Затаив обиду, дама все-таки дождалась подходящего случая для мести. В один из дней рождения правителя было организовано пышное празднество для представителей знати. Во время пира, желая угодить чиновнику, перед гостями выступила ее дочь Саломея. Волнующий танец настолько пришелся по вкусу вельможам, что государь пообещал исполнить любое желание девушки. Уступая просьбе матери, девица попросила доставить ей голову Иоанна Крестителя на серебряном блюде. Как на беду, именно в этот раз Ирод Антипа решил сдержать свое слово. Не прошло и дня, как в темницу к святому был направлен палач, который и совершил усекновение.

Справедливости ради следует сказать, что коварная Иродиада закончила свои дни вместе с мужем в Галлии в нищете и безвестности.

Современное значение понятия

На данный момент существует диаметрально противоположная трактовка этого слова, не имеющая никакого отношения к известному постнику.

Вопрос, кто же такие предтечи, связан с параллельными мирами. Некоторые искренне верят в то, что они были населены некой древней цивилизацией. Она, конечно же, превосходила человечество не только уровнем развития технологий, но и восприятия Вселенной и всего Сущего.

Считается, что они есть не что иное, как само необъятное Космическое Пространство, которое, в свою очередь, называют Хаосом. Здесь совершенно другое понимание Добра и Зла. Задачей ее посланников является создание красоты окружающего мира с помощью своего сознания. Эта мысль для нас не нова, но так называемые «предтечи» могли еще и новые Души из Макромира привлекать. Каким образом они это осуществляли – остается загадкой. Речь же цивилизации была построена на произношении гласных звуков и вибраций, связанных с различной тональностью.

Говорят, что эту область изучают с помощью научных и метафизических исследований, которые, в основном, зиждутся на попытках уловить определенный «шум» для последующего его объяснения.

Однако не стоит пытаться поймать «странные помехи» посредством радио или телевизора в надежде связаться с гостями «по ту сторону». Помните, что пока это лишь досужие вымыслы: что-то вроде очередной виртуальной Вселенной, созданной поклонниками фэнтези. Ведь никаких академических доказательств или хотя бы экспериментов в этом направлении представлено не было.