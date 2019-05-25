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Юрий Сторчак: «Элиты предпочитают играть в свои собственные игры...»

25 мая 2019, 08:31 [«Аргументы Недели», Алена Ярошевич ]

Юрий Сторчак: «Элиты предпочитают играть в свои собственные игры...»
Юрий Сторчак

Необходимость присоединения к России ЛНР и ДНР в последние годы словно «палка о двух концах» для страны и ее граждан. Появление же «на горизонте» Белоруссии, которая также может стать «своей», вызывает еще большую растерянность. 

Стоит ли расширять границы российского государства? Ведь это может сказаться на экономике, которая и без того «хромает на обе ноги». Да и нынешнюю позицию РФ на мировой арене допустимо назвать шаткой.

Журналист и автор нашумевших книг «Русский фактор» и «Русский разлом» Юрий Сторчак поднял в интервью «Аргументам Недели» злободневные и спорные вопросы.

В ходе беседы писатель объяснил, какой политики следует держаться России в вопросах присоединения ЛНР, ДНР и Белоруссии, и нужно ли это в принципе. Также политолог рассказал, стоит отказываться от понятия республик в составе РФ или нет.

- Юрий Анатольевич, какой должна быть политика России в вопросах присоединения ДНР и ЛНР? Каким образом это может быть осуществлено в случае необходимости?

- Прежде всего, политика должна быть последовательной, планомерной и целенаправленной. Затрагивать все сферы общественной жизни: от политической до научной. Ведь многочисленные связи в них являются базовыми основами этих регионов, ориентированных на Российскую Федерацию. Выдача российских паспортов жителям данных самопровозглашенных республик обязана предотвратить создание там «серых зон» и консервацию существующей непростой ситуации на продолжительное время. Надеяться на то, что впоследствии возникшие проблемы сами по себе решатся, не приходится. Хотя ставка некоторых представителей Кремля во многом сделана именно на это. Воинственная риторика Украины в отношении России, ДНР и ЛНР инерционно сохраняется при новой власти в Киеве, и это обстоятельство не должно расслаблять. Минские соглашения являются своеобразной «гирей» для всех сторон, задействованных в урегулировании конфликта в этом регионе. Его жителям необходимы: «живая» надежда на интеграцию в Россию и ощущение «на себе» шагов в данном направлении. Кроме того, немаловажным является повышение уровня жизни и определенности, которое можно достичь путем эффективного использования экономического и промышленного потенциалов этой части бывшего народно-хозяйственного комплекса СССР. Развитие кооперационных связей и самостоятельный или опосредованный выход на региональные и глобальные рынки со своей продукцией, обладающей высокой добавленной стоимостью, также нужно учитывать. 

В отношении Донетчины и Луганщины требуется идеологически слаженная, консолидированная позиция кремлевских правящих структур и власти РФ в целом, наличие у них воли и политических решений воплощать задуманное. Общественные настроения, доминирующие в сознании людей, живущих в Новороссии, выражают их желание скорейшего вхождения в состав Российской Федерации на правах ее полноценных субъектов. Эти намерения были большинством голосов выражены на референдуме о независимости, прошедшем здесь в 2014 году, и могут быть подтверждены ныне. 

- Все чаще встает вопрос о необходимости вхождения в состав РФ Белоруссии, поскольку очевидно, что она не в состоянии экономически существовать без ее поддержки. К тому же белорусы этнически близки русским. Нужно ли России предпринимать какие-либо шаги в направлении предполагаемого объединения?

- Этого требует логика процессов, реализуемых на протяжении многих лет с момента декларации о политико-экономической целесообразности и необходимости создания Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь. Она была озвучена Президентом РФ Борисом Ельциным. Подписание Устава этого надгосударственного объединения состоялось 23 мая 1997 года. Оно подразумевает поэтапную организацию единого политического, экономического, военного, гуманитарного и др. пространств участников.

Надо понимать, что российский и белорусский народы, в большинстве своем, желают взаимной интеграции в той или иной форме. Но на формирование этих настроений оказывают свое влияние различные факторы, в частности, информационные потоки, формирующие общественное мнение. К тому же политику лидера Белоруссии Александра Лукашенко можно назвать противоречивой. Хотя он оправдывает ее защитой национальных интересов республики.

Различные социологические опросы последнего времени свидетельствуют о том, что около 70% граждан Белоруссии выступают за сохранение суверенитета своей страны, примерно 15% – за то, чтобы стать частью Российской Федерации, а остальные являются сторонниками сохранения статус-кво с Союзным государством, при котором можно просить у нее дешевые энергоресурсы и обещать ей дружбу.

Элиты же часто предпочитают играть в свои собственные игры. Более того, среди представителей любого политикума не так много истинных государственных деятелей, способных мыслить и действовать системно и масштабно. 

У представителей политических и деловых кругов Белоруссии сформировалось устойчивое представление о том, что ей лучше не входить в состав России на правах субъекта федерации, а быть независимой и выстраивать свои отношения с соседними странами на основе дружбы и свободной торговли, которой, однако, сейчас нет. 

Уровень ежегодной поддержки Россией белорусской экономики в настоящее время составляет от $5 до $6 млрд. и может возрасти, если Москва пойдет на дополнительные преференции Минску, в том числе касающиеся поставок Белоруссии природного газа по внутрироссийским ценам.

Экономические рычаги влияния оказываются действенными при их правильном и эффективном применении. Оно может привести к тесной интеграции вплоть до полного слияния государственных систем и поглощения одной из них другой. 

Возможное развитие существующего в настоящее время российско-белорусского союзного объединения, так или иначе, основывается на согласовании позиций входящих в него государств. Прийти к соглашению поможет их равноправный диалог и процесс принятия решений. Мягкими, но существенными действиями России на белорусском направлении сегодня являются, в частности, лоббирование введения общей денежной единицы, создание целостного регионального оборонного зонтика в рамках ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности – прим. ред.) и т. д.

Высокий уровень интеграции с перспективой инкорпорации требует проведения единой денежно-кредитной, налоговой, промышленной и инфраструктурной политик.

- Ленин заложил понятие национальных республик в составе РСФСР. Стоит ли сейчас отказаться от этого принципа и вообще убрать понятие республик?

- В выработке стратегии и тактики проведения внутренней политики ключевым является вопрос взаимодействия и распределения полномочий органов власти различных уровней, общность целей, а также соблюдение Конституции Российской Федерации. Суть не в формулировках, а в принципах. Республиканский статус 22 из 85 субъектов РФ тешит самолюбие местных элит. Тем не менее, если слаженный механизм демократического государства всесторонне учтет национальные особенности и потребности своих многочисленных регионов в формате субъектов федерации, можно будет допустить реорганизацию или отмену входящих в нее республик. В этом случае изменения не вызовут острые общественные недовольства. В нынешних российских реалиях такое действие может быть значимо, прежде всего, в контексте большой мировой геополитики. И направлено оно тогда будет на предотвращение антироссийских поползновений со стороны оппонентов России, которым «на руку» кризисные ситуации, способные становиться «спусковыми крючками» ее территориальной дезинтеграции и возможного распада. 

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