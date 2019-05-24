Следствие начало проверку в связи с инцидентом с тросом заземления самолета "Суперджет", выполнявшего 24 мая рейс из московского аэропорта "Шереметьево" в Ижевск. По данным представителей Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России, организована доследственная проверка.

По предварительным данным, в пя тницу, 24 мая, при подготовке к вылету пассажирского самолета, работниками наземных служб аэропорта не был отцеплен трос заземления. При выпуске шасси трос размотался и повредил фюзеляж самолета. Посадка воздушного судна в Ижевске прошла в штатном режиме. Никто из пассажиров не пострадал.

Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.