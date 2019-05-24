25 мая во всем мире ежегодно вспоминают детей, которые пропали и их не нашли. В Москве установят фигуры 84 детей, пропавших без вести в прошлом году. Акцию "84" проводит в российской столице добровольческий поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт".

В парке "Музеоон", напротив стены Центрального дома художника, появятся 84 фигуры пропавших в России в 2018 году и пока не найденных детей. Каждую ночь фигуры будут освещаться горизонтальным лучом, и на стене будут появляться их огромные тени. Как рассчитывают волонтеры, занимающие поиском пропавших детей, эти тени напомнят всем о масштабе проблемы, - сообщает deti.mail.ru.

В течение всего дня 25 мая на медиафасаде Останкинской башни будет транслироваться ролик "Лиза Алерт", посвященный детям, которых отряд ищет.

Отряд, названный в честь погибшей девочки, был создан добровольцами, которые решили сделать все от них зависящее, чтобы такая история не повторилась. Сейчас отделения отряда есть в 47 регионах страны. За последние несколько лет число заявок добровольцам на поиск детей увеличилось: в 2017 году их было 1930, в 2018 – уже 2366, а за первые четыре месяца текущего года года получено уже 1211 заявок.