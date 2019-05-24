Россияне не пострадали при взрыве в центре французского Лиона. В пятницу, 24 мая, взрыв прогремел в центре Лиона. Самодельное взрывное устройство - пакет со взрывчаткой, болтами и обрезками металла - сработало в 17:30 по местному времени на углу улицы Виктора Гюго, рядом с булочной.

По предварительным данным, в результате взрыва в Лионе пострадали восемь человек - местные жители.

Российские туристы не пострадали при взрыве. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что информации о пострадавших иностранных туристах, в том числе российских, нет, - передает "Интерфакс". Лион - город скорее выставочный, чем туристический. В основном этот городы посещают бизнесмены.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестный на велосипеде оставил сумку возле булочной, - передал телеканал BFMTV.

Прокуратура уже смогла установить его личность.