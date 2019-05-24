Иркутская область: начался ремонт участков трассы Вилюй

В Иркутской области дорожники начали ремонт участков самой сложной в регионе трассы – Вилюй. Она соединяет Прибайкалье и Якутию.

Предстоит капитально отремонтировать 23 километра, передает ОТР.

«Здесь был старый, разбитый асфальт, колдобины, выбоины. То есть, дорога была в плачевном состоянии. Предусмотрено усиление конструкции "дорожной одежды", потому что транспорта идет очень много, поток очень большой: и лесовозы, и в порта Усть-Кута много транспорта идет», - сказал начальник участка Владимир Ярцев.