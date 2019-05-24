Гражданин Финляндии задержан на российской границе с шестью яйцами

Гражданин Финляндии задержан на российской границе с шестью сырыми куриными яйцами и замаринованной свининой. Ветеринарных сопроводительных документов и разрешения Россельхознадзора на ввоз яиц и мяса у иностранца не было.

Финн был задержан с продуктами 13 мая 2019 года при пересечении границы в МАПП «Люття». С собой он вез сырую свинину в маринаде (в заводской упаковке) весом 0,45 кг и 6 куриных яиц.

В соответствии с Положением о Едином порядке осуществления ветеринарного контроля на таможенной границе Таможенного союза и на таможенной территории Таможенного союза, утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года № 317, для ввоза сырой животноводческой продукции в любом количестве необходимы разрешение Россельхознадзора и ветеринарный сертификат страны-экспортера.

По данным Россельхознадзора, сырая свинина может стать причиной заноса такого опасного для животных заболевания, как африканская чума свиней, а сырые куриные яйца – гриппа птиц, некоторые виды которого опасны не только для птиц, но и для человека.

В отношении иностранца был составлен протокол об административном нарушении по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. Продукция возвращена в Финляндию.