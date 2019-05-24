Выставка о последних часах жизни принцессы Дианы откроется в США

Выставка о последних часах жизни принцессы Уэльской Дианы, погибшей в результате автокатастрофы в Париже в 1997 году, откроется в США в тематическом парке Долливуд (штат Теннесси).

Экспозиция заработает в пятницу, 24 мая. Инвесторы проектаы настаивали на деликатном подходе к организации экспозиции. По словам одного из организаторов выставки Робина Тернера, это не устрашающее зрелище, сообщил американский новостной портал Daily Beast.

"Это 3D-модель, которая позволяет углубиться в детали катастрофы, произошедшей в Париже", - цитирует ТАСС. Можно будет увидеть, принцесса принцесса покидала отель Ritz, как ее преследовали папарацци. На инсталляции видна та самая фотовспышка, которая, якобы ослепила водителя.

Как отметил организатор выставки, она сделана для того, что обратить внимание посетителей на различные домыслы, связанные с гибелью супруги сына королевы Елизаветы Второй принца Чарльза.

Напомнии, после гибели принцессы Дианы появились слухи о том, что она была беременна от Доди аль-Файеда и убита британскими спецслужбами по приказу Букингемского дворца.

В ночь на 31 августа 1997 года автомобиль Mercedes, в котором Диана ехала со своим другом Доди аль-Файедом, врезался в колонну туннеля под площадью Альма в Париже. Аль-Файед и водитель автомобиля скончались на месте аварии, Диана умерла два часа спустя в больнице. Выжил только телохранитель Дианы Тревор Рис-Джонс.

Согласно результатам расследования, появившимся в 2006 году, автокатастрофа не была никем организована.