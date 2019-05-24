Стало известно, сколько заработал за год Анатолий Сердюков

Анатолий Сердюков отчитался о доходах, полученных за 2018 год. Сердюков - бывший министр обороны.

Бывший глава Минобороны Анатолий Сердюков - директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" и недавно в этом году был назначен председателем совета директоров "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК).

Рогозин за год работы в «Роскосмосе» получил около 30 млн рублей

Госкорпорация "Ростех", как другие государственные компании, опубликовала информацию о доходах ее руководства за прошлый год. Анатолий Сердюков заработал за прошлый год 213 миллионов рублей. Какие задачи ему предстоит решить

Сведения из деклараций руководства "Роскосмоса" также опубликованы на сайте госкомпании. Дмитрий Рогозин не попал в пятерку самых богатых сотрудников космической корпорации, - передает РБК.

Самым богатым работником "Роскосмоса" оказался его новый финансовый директор Дмитрий Беленов. Он заработал по итогам 2018 года 57,4 млн рублей. В "Роскосмосе" он работает с октября 2018 года, получил 3,9 млн руб. До октября он был заместителем гендиректора "Сбербанк Капитала".