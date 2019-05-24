Горячий ТОП региональных новостей: «ночные бабочки» в Костроме

На повестке дня уходящей недели бешеная лисица в Тверской области, сайты с «ночными бабочками» в Костроме, землетрясение на Камчатке и многое другое. Читайте Аргументы Недели и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

Бешеная лисица пришла в деревню Тверской области. Специалисты Тверской межобластной ветеринарной лаборатории провели экспертизу и выяснили, что дикое животное болело бешенством, сообщает Афанасий-бизнес.

В Костроме прокуроры закрыли 5 жутко неприличных сайтов с «ночными бабочками». На интернет-сайтах размещались прайсы девушек, оказывающих интимные услуги, сообщает K1NEWS.RU.

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло у берегов Камчатки. Эпицентр землетрясения, зарегистрированного в 13:50 местного времени (4:50 мск) в пятницу, располагался в Тихом океане в 90 км к юго-западу от села Никольского на острове Беринга. Очаг залегал на глубине 45 км под морским дном. Магнитуда сейсмического события составила 4,4. Об этом передает Полуостров Камчатка.

Баран сбежал в Новосибирске накануне Ураза-Байрам. Баран бегал по тротуару и мешал движению транспорта. Новосибирцы предположили, что он не захотел быть зарезанным. Об этом пишет НДН.инфо.

В Кирове задержали мужчину, устроившего стрельбу на улице. В конце апреля в полицию обратился водитель такси, который нашёл в машине охотничье ружьё. Он предположил, что его оставили двое мужчин, которые по ошибке сели в его машину. Таксист ожидал другого пассажира, отмечает Новый Вариант.

Калининградские пограничники задержали в Куршском заливе иностранное судно. Сотрудниками береговой охраны Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области утром 23 мая задержали в российских водах Куршского залива иностранное рыболовное судно KL-6776, которое нарушило государственную границу Российской Федерации, как уточняет НИА Калининград.

В Ипатово мужчина обвиняется в изнасиловании. Ипатовским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Ипатово, подозреваемого по статьям «Изнасилование» и «Незаконное проникновение в жилище», сообщает Ставропольский репортер.