В Москве мужчина испугал пассажиров в метро игрушечным пистолетом
24 мая 2019, 17:07 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве один из пассажиров метро заметил подозрительного мужчину с пистолетом. Пассажир вошел в столичную подземку на станции «Алтуфьево» и поехал в поезде центр города. Пассажир, как заметил очевидец, вышел на станции «Пушкинская».
На развлекательном портале Pikabu появилась фотография мужчины, который носит с собой оружие. Со слов очевидца, он обратился к сотрудникам полиции, но те никаких действий они не предприняли. Знатоки написали в комментариях, что
«табельное оружие должно быть еще и пристегнуто ремешком к поясу. Тем более, у него открытая (оперативная) кобура, подразумевающая скрытое ношение. Обязаны были проверить», - сообщает moslenta.ru.
Известно, что по правилам метрополитена, провозить с собой огнестрельное оружие и находиться с ним в вестибюлях станций запрещено.
Видео, как мужчина вошел в метро и на платформе у него из кармана выпал предмет, напоминающий оружие, было в сети в начале весны. Тогда в Росгвардии заявили, что силовики сразу определили, что пистолет был игрушечным.