В Москве мужчина испугал пассажиров в метро игрушечным пистолетом

В Москве один из пассажиров метро заметил подозрительного мужчину с пистолетом. Пассажир вошел в столичную подземку на станции «Алтуфьево» и поехал в поезде центр города. Пассажир, как заметил очевидец, вышел на станции «Пушкинская».

На развлекательном портале Pikabu появилась фотография мужчины, который носит с собой оружие. Со слов очевидца, он обратился к сотрудникам полиции, но те никаких действий они не предприняли. Знатоки написали в комментариях, что

«табельное оружие должно быть еще и пристегнуто ремешком к поясу. Тем более, у него открытая (оперативная) кобура, подразумевающая скрытое ношение. Обязаны были проверить», - сообщает moslenta.ru.

Известно, что по правилам метрополитена, провозить с собой огнестрельное оружие и находиться с ним в вестибюлях станций запрещено.

Видео, как мужчина вошел в метро и на платформе у него из кармана выпал предмет, напоминающий оружие, было в сети в начале весны. Тогда в Росгвардии заявили, что силовики сразу определили, что пистолет был игрушечным.