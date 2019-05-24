Аксенов уверен: частные компании взимают с людей деньги, «и сливают фекалии в море за ближайшим углом»

Вопрос о вывозе жидких бытовых отходов зашел на выездном заседании правительства Крыма, проводимом в Алуште, пишут «Аргументы недели-Крым».

АКСЕНОВУ доложили, что экономически обоснованная сумма вывоза определена в 280 рублей с человека, что его возмутило – он посчитал ее высокой.

Докладчик сказал, что не хотел бы вступать с главой Крыма в полемику по этому вопросу, но жители, по его словам, с расчетами согласны и готовы столько платить.

АКСЕНОВ в свою очередь рассказал, что уверен – частные компании взимают с людей деньги, откачивают из индивидуальных колодцев отходы жизнедеятельности «и сливают их в море за ближайшим углом».

«Рассказывают, что возят на городские очистные. Идем туда, а там ни одной машины не видели», - поделился результатами расследования АКСЕНОВ и дал поручение прокуратуре проверить все компании, которые работают на рынке вывоза жидких бытовых отходов в Алуште на предмет утилизации собранного материала.