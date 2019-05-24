Почему «двоечники» цепляются за власть?

Продолжить рассказ о ситуации в Усть-Лабинском районе мы обещали после встречи с заместителем руководителя Агрохолдинга «Кубань» по внутренней политике Александром Семеновым. Его называют «серым кардиналом», потому что после отстранения главы района Николая Артющенко на нем фактически держались ежедневные планерки в администрации муниципалитета.

Несмотря на договоренность, в ответственный момент Семенов внезапно отказался от встречи. Но мы продолжили свою работу: мотались по сельским округам и набирались впечатлений. Картинка сложилась удручающая: похоже, усть-лабинцы покорно склонили головы перед крупным капиталом на фоне всеобщей разрухи. Мы словно окунулись во времена «лихих девяностых», когда акулы бизнеса делили между собой власть и сами назначали для страны министров и вице-премьеров. Позднее, правда, пришел Путин и положил конец сращиванию бизнеса и власти. Однако, что касается Кубани, а именно Усть-Лабинского района, то здесь игры продолжаются. Если в былые времена тут гордились достижениями в сельском хозяйстве, то сейчас гордятся земляком-миллиардером. Может быть, потому что гордиться больше нечем?

Складывается впечатление, что здешняя власть зависит не от социального благополучия жителей, а от тех, кто держит ее на финансовом поводке. Говорят, что из Усть-Лабинского района поступает почти половина всех жалоб кубанцев во все инстанции, вплоть до Президента. При этом численность населения составляет всего два процента от общего числа жителей Краснодарского края. О каком социальном благополучии может идти речь?

Мы высказываемся о любви к малой родине словами «мой город, моя деревня, мой район». В устах московских и сибирских ставленников такие выражения приобретают собственнический смысл. Не иначе как кукловодами можно назвать этих менеджеров-варягов.

Недаром же сотрудники городской и районной администраций с горькой иронией отсылали нас в соседние здания, чтобы узнать о будущем района.

Вы будете удивлены, но депутаты городского совета со своими проблемами напрямую обращаются к уважаемому земляку – настолько укоренилось здесь, что именно бизнес решает все.

Первым в этом подписался депутат, полковник запаса С. Федоров; замкнула список его дальняя родственница И. Григорьева, учредитель, главный редактор и единственный журналист «Усть-Лабинск инфо».

«Почему нам кажется, что кадры оставляют желать лучшего? Ответ прост: потому что с их приходом в районе лучше не стало, а стало хуже. Мы имеем в виду не только одного главу города Сергея Выскубова. Главе района, не имеющему никакого отношения к красноярскому городу Ачинску, уж точно ума бы не хватило позвать себе в замы и на другие руководящие посты абсолютно незнакомых людей. Все вышеперечисленные личности перебрались в нашу администрацию и заменили собой местных специалистов, которые работали годами, и район при этом не был в аутсайдерах и его не называли депрессивным. Кстати, в открытых источниках, на форумах Ачинска некоторых знакомых нам чиновников люди называют «ворами и коррупционерами», - писала в ту пору Инна Сергеевна.

Как говорилось выше всесильный Семенов внезапно увильнул от встречи, человек по всей видимости он подневольный.

«Вообще личность Александра Васильевича достаточно интересная и даже загадочная. Хотя бы потому, что почти все – от мелкого клерка до руководителя высшего звена, с которыми мы в разное время общались, стараются его имя либо не произносить вообще, либо произносить шепотом. Доходило до смешного: произнося его, люди оглядывались по сторонам» - цитируем мы главреда «Усть-Лабинск инфо».

Деловые люди всегда упоенно твердят: бизнес любит тишину. И это правда, творить втихую всегда прибыльнее, гласность – только во вред. Поэтому, зачем Семенову самому говорить?

Это, конечно, нонсенс, но, представьте себе, мэр Усть-Лабинска Сергей Выскубов, которого депутаты горсовета единогласным решением присутствующих отстранили от должности, организует митинг в свою поддержку! Будто не знает, что это их полномочия. В его защиту встал единственный депутат горсовета - Федоров, считающий, что он один в депутатском «взводе» шагает в ногу. Главред «Усть-Лабинск инфо», хорошо знающая своего родственника, сразу недвусмысленно предупредила на своем сайте, что он скандалист и оброс нужными связями, поэтому бойтесь: до Москвы дойдет, до Генпрокурора, всем вам худо будет!

«Вообще не понятно, как человек без опыта работы мог стать мэром города, вот здесь я вижу самую большую ошибку депутатов, которые проголосовали за его назначение на должность главы. Выскубов С.В. только оправдывается во всех своих выступлениях в СМИ, постоянно отмечая, что ему не дают работать депутаты. Мне кажется, что для того, чтобы засыпать яму на дороге, не нужно быть семь пядей во лбу и спрашивать разрешение у депутатов, необходимо четкое руководство подчиненными ему организациями. Но если воинская служба прошла в должности замполита (массовика-затейника), а гражданская служба проходила вообще не понятно на каких должностях, тогда ничего хорошего нам, жителям города, ждать не приходиться», - пишут в социальных сетях местные жители.

Несмотря ни на что проштрафившийся мэр так и цепляется за власть! В заявленных и растиражированных публикациях он заявляет, что хочет «работать на благо людей», «довести до конца начатое». Да уважающий себя чиновник, имеющий честь офицер в отставке тут же добровольно и самостоятельно написал бы заявление об уходе с должности, как только в феврале этого года, заслушав отчет о работе, депутаты поставили ему «неуд». Моральных и нравственных сил не нашлось или «посоветовали» из-за кулис? Многое ли он теряет, покидая кресло градоначальника? А теперь то же закулисье потребовало: подними шум? Парализуй работу новой приходящей команде, которую «мы не согласовывали и которой не даем зеленый свет»?

Мы поинтересовались, что же тянет сибиряков из края красноярского в край краснодарский? Только ли южное солнце, и близость ласкового Черного моря. Оказывается, деньги! Топ-менеджеры из «реальных центров власти» сидят на внушительных окладах – до трех миллионов рублей в месяц. А ну-ка сравните со средней зарплатой настоящих тружеников района, создающих, а не пилящих нашу экономику – в марте этого года всего-то 23 328 рублей, это значительно ниже общекраевой! Так у нас ценится и оплачивается труд крестьянина, пахаря, рабочего, врача и учителя, библиотекаря и работника культуры. И миллионы перепадают смотрящим, надзирающим, повелевающим.

Сами по себе оклады у главы и его замов невелики. В пределах пятидесяти тысячи рублей, из-за них не стали бы цепляться за кресло любой ценой, но дело может в том, что конвертик страшно потерять – да еще если он объемом приравнен к окладам топ-менеджеров… Тут землю грызть будешь, взвоешь-взмолишься: верните в кресло! На все пойдешь.

Знал ли Алексей Гедзь три месяца назад, в какую, извините, клоаку он отправляется?! Вряд ли. Догадывался, конечно, что тяжело будет, район отстающий, власть под гнетом бизнес-назначенцев. Но человек государственный, он обязан был исполнить волю политического руководства – вытащить депрессивный район! Тем более организаторский опыт огромный: 18 лет работы директором усть-лабинского сахарного завода, который при нем занял лидирующие позиции в крае, руководил «Россельхознадзором» по Краснодарскому краю и Адыгее, замминистра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Но как работать в условиях тотального саботажа? Как восстановить работу глав поселений, некоторые из которых настолько далеки от современности, что отправить заявку в электронном виде не в состоянии, документ написать – не в силах, заявка на софинансирование – для них непостижимое. А ведь на все нужны деньги. В Минфине края недавно отклонили заявку на 13,5 миллион рублей, потому что она была составлена настолько бездарно, что зарождается подозрение: а не работают ли тяп-ляп по чьему-то наущению!

Если ты не согласован с нами, получи конфронтацию и информационную войну. И бесполезно что-либо говорить и показывать перспективы: есть указание смести - «конвертик» будут отрабатывать беспощадно! Вчера хулили, теперь хвалят. Флюгеры чуют в какую сторону вертеться.

Собирателям слухов и сплетен – такое как бальзам на душу. Любой громкий звук с легкой руки ложится пятном на репутацию неугодного главы.

Развеется ли спертый воздух над Усть-Лабинском районом? Надеемся, что это вопрос времени. Уйдут в тень купленные и непотопляемые, избавятся от «смотрящих» и разного рода «серых» кардиналов, генералов, есаулов. Медлить с очисткой нельзя: дрязги сотрясают район, мешая ему выкарабкаться из ямы, вернуться из состояния дегенеративной депрессивности в развитые, передовые.

Кое-кто твердит о конфликте олигарха-миллиардера и губернатора: кто кого пересилит. На самом деле все не так. Ставленники пуще огня боятся, что правдивая информация дойдет до Олега Дерипаски, тогда им несдобровать: не ежемесячные миллионные оклады и крутой бизнес на благодатной кубанской земле, а должность малозаметного клерка, в лучшем случае, в том же Ачинске или ином захудалом сибирском поселке.

Сергей Ручин, руководитель Агентства журналистских расследований (св-во о регистрации средства массовой информации ИА ТУ23-01238 от 10 декабря 2013 г., выдано Управлением Роскомнадзора по ЮФО)