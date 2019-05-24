Лицензией на разработку Элегестского месторождения Улуг-Хемского угольного бассейна владеет АО «Тувинская энергетическая промышленная корпорация» (АО «ТЭПК»), принадлежащая российскому предпринимателю Руслану Байсарову. Для комплексной разработки месторождения необходимо построить железнодорожную линию Элегест-Кызыл-Курагино протяжённостью 410 километров, которая не только соединит Элегест с Транссибирской магистралью, но и свяжет Республику Тыва с главной инфраструктурной сетью страны. О реализации этого, несомненно, одного из важнейших проектов для Восточно-Сибирского региона и экономики России в целом, «АН», в эксклюзивном интервью, рассказал Руслан Байсаров, который является еще и генеральным директором компании АО «ТЭПК».

АН: - Руслан Сулимович, в каком состоянии на данный момент находится этот важнейший для экономики Восточной Сибири проект?

Руслан Байсаров: – В мае 2018 года между АО «ТЭПК «Кызыл — Курагино» и Федеральным агентством железнодорожного транспорта, выступающим от имени Российской Федерации, было заключено концессионное соглашение, предметом которого стало проектирование, строительство и эксплуатация железной дороги. После этого по распоряжению Правительства РФ проект железнодорожной линии «Элегест – Кызыл – Курагино» был включен в состав комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь». Тогда же куратором республики Тыва от федерального правительства был назначен министр экономического развития Максим Орешкин, который одним из главных приоритетов определил решение вопросов, необходимых для скорейшего начала строительства железной дороги.

В апреле нынешнего года АО «ТЭПК «Кызыл — Курагино» подписало договор с ОАО «РЖД», по которому «РЖД» выступит генеральным подрядчиком строительства железнодорожной инфраструктуры для этой ветки. Наличие принципиальных правительственных решений и привлечение самого опытного и мощного в стране подрядчика в сфере железнодорожного строительства позволит ускорить темпы реализации проекта.

АН: – Не могли бы Вы подробнее рассказать о значении новой магистрали для региона?

Руслан Байсаров: – На церемонии подписания и Максим Орешкин, и министр транспорта Евгений Дитрих подчеркнули безусловную важность и значимость проекта как для Республики Тыва, так и для всей транспортной системы России. Даже если не говорить о существенных размерах налоговых поступлений в бюджеты разных уровней, само по себе строительство «Элегест-Кызыл-Курагино» создаст около пяти тысяч рабочих мест, а после ввода дороги в эксплуатацию и полноценного освоения Элегестского угольного месторождения будет трудоустроено еще как минимум десять тысяч человек с учетом смежных отраслей. При этом по территории Тывы пройдет 120 километров магистрали, тогда как остальные 290 км – уже по Красноярскому краю. Фактически за счет развития транспортной сети будут укреплены межрегиональные связи не только этих двух регионов: новая железная дорога откроет путь высококачественному тувинскому углю доступ на Транссибирскую магистраль. Председатель комитета Верховного хурала по энергетике, строительству, транспорту и ЖКХ Республики Тыва Алдын-кыс Конгар справедливо сравнила железную дорогу с Великим шелковым путем и считает, что реализация нашего проекта позволит сделать Туву узловым логистическим пунктом всего Восточного экономического коридора.

АН: – В чём заключается насущная необходимость именно железнодорожного сообщения, учитывая наличие авиасообщения с Республикой Тыва, а также автодорожного по двум автотрассам М-54 и А-162?

Руслан Байсаров:– В грузоперевозках. Плановые объемы ветки «Элегест-Кызыл-Курагино» – около 15 миллионов грузов в год. Никаким другим видом транспорта такой объем и в такие сроки перевезти невозможно. «Тувинская энергетическая промышленная корпорация» разрабатывает в Туве Элегестское угольное месторождение, объем промышленных запасов которого составляет 855 млн тонн, а толщина пласта превышает 7 метров. Для сравнения: на Кузбассе уголь добывают из пластов толщиной до 3 метров, а в Воркуте – около 1 метра.

При этом Элегест – лишь часть Улуг-Хемского угольного бассейна, комплексная разработка которого станет катализатором развития всего Восточно-Сибирского региона. Но отправной точкой развития должна будет стать железная дорога «Элегест-Кызыл-Курагино», которая соединит Республику Тыва с общефедеральной инфраструктурой.

АН: – Расскажете немного об инженерно-технологических вызовах, с которыми придется столкнуться при строительстве этой дороги?

Руслан Байсаров:– На участке Элегест-Кызыл-Курагино очень сложные рельеф и инженерно-геологические условия. Предстоит проложить 8 тоннелей сквозь горную породу и построить 127 мостов. В совокупности мосты и тоннели – это 27 километров из запланированных к укладке 410. Например, только водопропускных труб понадобится более 16 километров. Именно поэтому мы сочли правильным привлечь к строительству компанию РЖД с ее богатым опытом.

АН: – Помимо этого важного инфраструктурного проекта АО «ТЭПК», в вашей зоне ответственности находятся и другие, не менее масштабные проекты. Как идёт строительство трансграничного моста через Амур, которым занимается ваша компания «СК «Мост»?

Руслан Байсаров: – В марте этого года мы соединили две части первого железнодорожного моста через Амур в Китай в районе села Нижнеленинское Еврейской автономной области. Нашими компаниями был возведен мостовой переход, длина российской части которого составляет - 309 метров, а с прилегающими подъездными путями протяженность моста -более 5 километров. В дальнейшем мост обеспечит пропускную способность в 21 миллионов тонн груза в год. Его особенность в том, что он рассчитан на пропуск поездов по железнодорожным путям различной колеи: с шириной 1520 мм для российского подвижного состава и 1435 мм для китайского. Это, безусловно, очень важный проект, который укрепит торгово-экономические связи двух стран, сократит существующие маршруты до потребителей в КНР и Юго-Восточной Азии более чем на 1700 километров.

АН: – В каких еще федеральных проектах задействован «СК «Мост»?

Руслан Байсаров: – В настоящее время компания прокладывает второй Байкальский тоннель в рамках модернизации БАМа и Транссиба. Помимо этого, строим еще один трансграничный мостовой переход в районе города Благовещенск. Это будет первый автодорожный мост из России в Китай через реку Амур. Осуществляем проходку тоннелей для Московского метрополитена, переустройство железнодорожной колеи на Сахалине на общефедеральный стандарт 1520 мм. и многие другие проекты.

АН: - Руслан Сулимович, спасибо большое за интервью и удачи в ваших проектах!