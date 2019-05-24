Лиза Пескова рассказала о своей поездке в Чечню

Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в соцсети поделилась своими впечатлениями от поездки в Чечню. Лиза назвала республику «местом силы» и рассказала о том, какие достопримечательности необходимо посетить туристам.

«Для меня, ЧР - место силы, в котором можно перезагрузиться. Я люблю природу, особенно горы, и «пассивным» поездкам предпочитаю активные, когда весь день расписан с утра до вечера», - призналась Лиза в Instagram.

Девушка рассказала подписчикам о прелестях местной кухни, перечислила список интересных мест для прогулок, а также посоветовала попробовать местную процедуру кровопускания.