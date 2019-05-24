Выпускники школ в Златоусте провели танцевальный флешмоб

На главной площади Златоуста три тысячи человек станцевали «Школьный вальс» 23 мая. Вместе с выпускниками в нем приняли участие родители и учителя.

Участники флешмоба не обошлись классическим танцем, они исполнили полонез, народный танец и даже рок-н-ролл.

К мероприятию готовились почти четыре месяца — сначала разучивали движения по видеоурокам, потом репетировали в школе и на открытом воздухе.

- Для нас такой флешмоб - отличная возможность повеселится с пользой, - рассказывает выпускница Ирина Булатова. - Было очень весело и здорово, давно не испытывали таких эмоций.

Флешмоб в Златоусте проводится уже в третий раз, все это время спонсором мероприятия выступает компания «Интерсвязь».

Кроме танцев для ребят подготовили еще один сюрприз — Аллею выпускников. В городе разместили баннерные полотна с фотографиями и информацией, кем мечтают стать ребята.

- Я думаю очень важно, сохранить баннерные полотна, чтобы ребята через несколько лет на встречах выпускником смогли посмотреть на них, - говорит директор компании «Интерсвязь» в Златоусте Владимир Попов.

В празднике приняло участие почти семь тысяч человек. По словам очевидцев, казалось, что весь город пришел полюбоваться на повзрослевших и красивых выпускников.