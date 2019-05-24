Врач-онколог: Нужно загорать, а не жариться на солнце
24 мая 2019, 14:06 [ «Аргументы Недели» ]
В преддверии пляжного сезона врач-онколог Андрей Розин рассказал, как правильно загорать и кому следует вовсе воздержаться от длительного нахождения под солнечными лучами.
Специалист рассказал, что меланома — злокачественное заболевание, которое относится к неэпителиальным опухолям. Об этом сообщает издание "Вечерняя Москва".
"Возникновение меланомы может быть связано с ожогами, воздействием ультрафиолета. Больше всего перегреваются открытые участки кожи. Основная группа риска — любители позагорать", - рассказал врач.