Врач-онколог: Нужно загорать, а не жариться на солнце

В преддверии пляжного сезона врач-онколог Андрей Розин рассказал, как правильно загорать и кому следует вовсе воздержаться от длительного нахождения под солнечными лучами.

Специалист рассказал, что меланома — злокачественное заболевание, которое относится к неэпителиальным опухолям. Об этом сообщает издание "Вечерняя Москва".

"Возникновение меланомы может быть связано с ожогами, воздействием ультрафиолета. Больше всего перегреваются открытые участки кожи. Основная группа риска — любители позагорать", - рассказал врач.