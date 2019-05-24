В Москве похоронили бортпроводника, погибшего при ЧП в Шереметьево

Сегодня стало известно, что в Москве похоронили бортпроводника Максима Моисеева, который погиб при пожаре в Sukhoi Superjet во время эвакуации пассажиров в столичном аэропорту Шереметьево.

Мужчина был похоронен в пятницу, 24 мая, на Троекуровском кладбище в Москве. Проститься с Максимом Моисеевым пришли его родные и близкие, пассажиры злополучного рейса, а также руководители и сотрудники авиакомпании "Аэрофлот", передает телеканал "360".

Напомним, авария случилась 5 мая. Лайнер SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск, однако через 28 минут после взлета он вернулся в Шереметьево из-за неполадок. После жесткой посадки и последующего возгорания погиб 41 человек.