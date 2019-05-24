Виноградарство и виноделие: сегодняшний день и перспективы развития

В Крымском районе под председательством главы регионального парламента Юрия Бурлачко состоялось выездное заседание аграрного комитета ЗСК. На базе винодельческого предприятия «Лефкадия» вице-спикер, председатель профильного комитета Александр Трубилин, министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Федор Дерека, депутаты ЗСК, руководство муниципалитета и сельхозтоваропроизводители обсудили ход реализации краевого закона о развитии виноградарства, проанализировали состояние отрасли и оценили ее перспективы.

В нашем регионе находится почти треть всех плантаций солнечной ягоды в стране. Общая площадь виноградников составляет более 26 тысяч гектаров. И она постоянно увеличивается. Возможным это стало благодаря активной господдержке отрасли. Так, к примеру, «прирост» территории, занятой виноградниками, в 2018 году составил в крае порядка 35 процентов.

С успехами аграриев и достижениями кубанских виноделов участники выездного совещания смогли подробно ознакомиться во время осмотра ряда объектов «Лефкадии». Это предприятие не только выращивает собственный виноград и производит широкий ассортимент вин, но и реализует концепцию энотуризма. Именно поэтому оно выбрано местом проведения выездного заседания.

Первым пунктом программы стал музей хозяйства. Далее гости побывали на виноградных плантациях. В ходе визита на саму винодельню они оценили ее потенциал. Об этом, а также о работе лаборатории и цехов по производству и выдержке вин рассказал управляющий партнер «Лефкадии» Михаил Николаев.

В ходе осмотра производственных площадок спикер Законодательного Собрания обратил внимание руководства предприятия на необходимость проведения более агрессивной рекламы, необходимой для перераспределения туристических потоков, подчеркнув, что у «Лефкадии» есть все для развития активного агротуризма.

Открывая работу пленарного совещания, Юрий Бурлачко отметил, что основной акцент, необходимый для дальнейшего развития отрасли, надо сделать на питомниках, а также на увеличении их количества и мощности. По словам спикера, за последние три года в разы увеличен объем закладки новых плантаций - порядка двух тысяч гектаров ежегодно.

«У нас достаточно хорошо сегодня развивается крупный бизнес. Это такие предприятия, как «Фанагория», «Кубань-вино», «Дивноморское», «Абрау-Дюрсо». В настоящее время возрождается «Мысхако». Но необходимо уделять как можно больше внимания малому и среднему бизнесу. Это отмечено и в Указах Президента России, и в его Послании Федеральному Собранию», - задал тон встрече глава кубанского парламента.

Более подробно с состоянием дел в отрасли присутствующих ознакомил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека.

На совещании было отмечено, что наряду с успехами по развитию виноградарства и виноделия существуют и определенные сложности. Связаны они, в первую очередь, с получением фермерами лицензий на продажу производимой ими продукции. Данная тема, напомним, неоднократно затрагивалась депутатами ЗСК и обсуждалась в ходе выездного совещания на базе завода «Абрау-Дюрсо» в январе прошлого года. Инициативы по вопросу снижения административных барьеров при получении фермерами необходимой разрешительной документации выносились на рассмотрение Совета законодателей. Соответствующее обращение краевые парламентарии направили и министру финансов РФ. Благодаря этому только за 2018 год лицензии получили сразу 8 кубанских фермеров. Ранее их было выдано всего три на всю страну.

Но если эта проблема сдвинулась с мертвой точки, то другую, по словам спикера ЗСК, только предстоит решать. Заключается она в том, что винодельческие хозяйства, являясь субъектами малого и среднего предпринимательства, производят подакцизные товары - вино, фруктовые и ликерные вина, шампанское, винные и другие напитки с объемной долей более 0,5 процента. По бюджетному законодательству представители малого и среднего бизнеса, выпускающие такую продукцию, финансовую господдержку получать не вправе.

«Получается, мы, с одной стороны, легализуем наших фермеров, лицензируя их, а с другой - в силу несогласованности норм федерального законодательства - лишаем их господдержки», - обозначил суть проблемы Юрий Бурлачко.

В целях поддержки гаражного виноделия в ходе совещания председатель краевого парламента поручил аграрному комитету ЗСК разработать законодательную инициативу по внесению изменений в федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Предложения, которые содержатся в документе, должны придать дополнительный импульс не только гаражному виноделию, но и всей отрасли в целом.

В рамках встречи ее участники обсудили также вопрос присутствия на прилавках отечественного вина, которого пока намного меньше, чем импортного. А также затронули тему фальсификата. Для выработки общего мнения по борьбе с ним глава краевого парламента предложил провести совместное заседание с товаропроизводителями, представителями правоохранительных органов и профильных ведомств.

По итогам совещания было принято решение осуществлять мониторинг развития малых форм хозяйствования, получивших финподдержку за счет средств регионального бюджета. Краевому Минсельхозу рекомендовано содействовать развитию на территории Кубани питомниководческой базы по производству сертифицированного посадочного материала винограда.

Роспотребнадзору - обратить особое внимание на качество и безопасность реализуемой на территории региона винодельческой продукции. Муниципалитетам участники встречи рекомендовали продолжать оказывать поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства, которые изъявили желание закладывать виноградники.