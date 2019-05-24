//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество 13+

Как в Челябинске отметят День славянской письменности и культуры

24 мая 2019, 13:17 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Как в Челябинске отметят День славянской письменности и культуры

День славянской письменности и культуры, приуроченный ко Дню памяти создателей славянского алфавита святых Кирилла и Мефодия, отметят 24 мая. В Челябинске одним из главных мест проведения праздника станет пешеходная часть улицы Кирова. Здесь пройдет концерт «Русь Великая».

В первом блоке программы, с 11.00 до 12.50, – творческие номера воспитанников Дворца пионеров и школьников им. Крупской, образцового эстрадно-акробатического коллектива «Вдохновение», коллектива «Хоровая республика «Гаудеамус». Концерт дополнит показ одежды от марки этнической одежды дизайнера Марины Вилисовой «ЭТНОФРЕШ».

На сцене выступит Челябинский камерный хор им. В.В. Михальченко. Прозвучат классические произведения российских композиторов и духовная музыка. В исполнении солистки Челябинского государственного академического театра оперы и балета им. М.И. Глинки Елены Роткиной прозвучит ария из оперы «Князь Игорь».

Творческий коллектив Надежды Белобровой «Хоровод» представит литературное дефиле «Азбука и мода». Этническое дефиле «Праздничная Русь» подготовил Копейский филиал Челябинского техникума легкой промышленности.

В это же время на Кировке состоится множество мероприятий, приуроченных ко Дню славянской письменности и культуры. Планируются выставки, презентации, мастер-классы, интерактивные игры, викторины и квесты. Центральной библиотекой им. Пушкина подготовлены уникальные книжные выставки. В экспозицию под открытым небом войдут редкие издания из фондов Пушкинки. Центральная детская библиотека им. М. Горького пригласит детей и взрослых поиграть в «Ручеек», «Кошки-мышки», «Змейка», «Фанты» и др. Откроются выставки народных промыслов, где можно будет не только увидеть, но и приобрести изделия челябинских мастеров.

С 14.00 до 15.00 часов посетители услышат народные напевы в современной обработке, а также произведения русского фольклора: плясовые, хороводные и игровые песни. В программе выступления ансамбля народной песни «Крушина», детской эстрадной группы «Art-Дюшес», образцовой студии «Эклектика», ансамбля «Ласточка», театра танца «Выкрутасы» и других.

Коллекцию в фольклорном стиле покажет коллектив театра костюма «Шарм».

Актер Нового Художественного театра Александр Майер прочтет строки из произведений А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» и «Песнь о вещем Олеге».

С 15.00 прозвучат произведения советских и российских композиторов. Музыкальную эстафету подхватят студия современного танца «Пластилин», эстрадная группа «Продленка», шоу-дуэт «Паспарту», вокальный дуэт «Сестры Гальт», хореографический коллектив «Милашки» и др.

Завершится программа в 17.30.

Возрастные ограничения: 6+.

Титульный спонсор мероприятия – Русская медная компания.

Генеральный спонсор - СМП Банк.

Информационный партнёр – медиахолдинг «Гранада Пресс».

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

БЛ

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
Выпускники школ в Златоусте провели танцевальный флешмоб

Выпускники школ в Златоусте провели танцевальный флешмоб 14:17

На главной площади Златоуста три тысячи человек станцевали «Школьный вальс» 23 мая. Вместе с выпускниками в нем приняли участие родители и учителя. >>
Как в Челябинске отметят День славянской письменности и культуры

Как в Челябинске отметят День славянской письменности и культуры 13:17

День славянской письменности и культуры, приуроченный ко Дню памяти создателей славянского алфавита святых Кирилла и Мефодия, отметят 24 мая. В Челябинске одним из главных мест проведения праздника станет пешеходная часть улицы Кирова. Здесь пройдет концерт «Русь Великая». >>
Челябинск может разделиться на отдельные города

Челябинск может разделиться на отдельные города 12:42

Предложение выдвинуто известным предпринимателем и экспертом в области градостроительства Андреем Бодрягиным. >>
Депутат Анатолий Литовченко пожелал выпускникам не бояться трудностей

Депутат Анатолий Литовченко пожелал выпускникам не бояться трудностей 12:26

Депутат Госдумы Анатолий Литовченко направил поздравительный адрес южноуральским выпускникам. В этом году в Челябинской области окончили школы 14 тысяч одиннадцатиклассников. 24-25 мая во многих южноуральских школах прошли торжественные линейки. >>
Алексей Текслер потребовал контролировать качество дорог

Алексей Текслер потребовал контролировать качество дорог 11:25

Глава Челябинской области сегодня, 24 мая, выехал в Аргаяшский ремонт для того, чтобы ознакомиться с ходом строительства автодороги «Аргаяш-Кулуево-Марксист-Альмеева». >>
Виктор Рашников получил государственную награду

Виктор Рашников получил государственную награду 23.05 14:59

Во время торжественной церемонии в Кремле президент России вручил председателю совета директоров ПАО «ММК» Виктору Рашникову орден Александра Невского. Президентский указ гласит, что эта высокая награда получена магнитогорцем «за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу». >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
Челиндбанк улучшил условия по кредиту «Госконтракт»

Челиндбанк улучшил условия по кредиту «Госконтракт» 23.05 09:15

Условия кредитования в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» для участников госзакупок по продукту «Госконтракт» стали еще привлекательнее. >>
Бюджетные и качественные матрасы обеспечат спокойный сон

Бюджетные и качественные матрасы обеспечат спокойный сон 23.05 09:12

Выбирая матрас для себя или своих близких, многие сразу же обращают внимание на такие факторы, как наполнение и стоимость. Естественно, людям, которые никогда не интересовались особенностями современных спальных принадлежностей, будет сложно сделать правильный выбор. >>
На Южном Урале модернизируют систему оповещения при пожарах и ЧС

На Южном Урале модернизируют систему оповещения при пожарах и ЧС 23.05 08:59

В Челябинской области этой весной сложилась серьезная пожароопасная обстановка. Как работает в регионе система оповещения при чрезвычайных ситуациях? Об этом рассказали эксперты в ходе встречи с журналистами в медиахолдинге «Гранада Пресс». >>
Продукция челябинского завода «Транснефть» представлена на выставке в Уфе

Продукция челябинского завода «Транснефть» представлена на выставке в Уфе 23.05 08:51

Трубопроводная компания «Транснефть» представляет свою продукцию на международной выставке «Газ. Нефть. Технологии – 2019», которая проходит с 21 мая в Уфе. Компания презентует инновационную продукцию, которая создана по программе импортозамещения. >>
На Южном Урале сохраняется высокая опасность лесных пожаров

На Южном Урале сохраняется высокая опасность лесных пожаров 22.05 14:31

В этом году в Челябинской области произошел 621 пожар, в прошлом году на эту же дату было зафиксировано 520 пожаров. От пожара пострадало почти 13 тысяч гектаров, из них 8 тысяч гектаров леса. >>
Копейчане просят сохранить детскую поликлинику

Копейчане просят сохранить детскую поликлинику 22.05 12:58

Жители Копейска попросили сохранить детскую поликлинику, которую планировали закрыть во время оптимизации медицинских учреждений. Они обратились с просьбой к главе региона Алексею Текслеру, депутату Госдумы Анатолию Литовченко, и врио мэра Копейска Андрею Фалейчику. >>

//Новости ADWILE

Эксперты обсудят борьбу с лесными пожарами на Южном Урале

Эксперты обсудят борьбу с лесными пожарами на Южном Урале 22.05 11:20

Сегодня, 22 мая, в медиахолдинге «Гранада Пресс» эксперты обсудят проблему пожаров на Южном Урале. Свою точку зрения на проблему выскажут представители правительства Челябинской области, Главного управления лесами, главы муниципальных районов. >>
На Играх победителей героем стал 8-летний пловец

На Играх победителей героем стал 8-летний пловец 22.05 10:46

На VII Региональном этапе Всемирных Игр победителей для детей, победивших онкогематологические заболевания, определились 10 финалистов. >>
Сотрудник ЧМК победил во всероссийском профессиональном конкурсе

Сотрудник ЧМК победил во всероссийском профессиональном конкурсе 22.05 10:18

Подведены итоги федерального конкурса «Лучший директор по закупкам» 2019 года. Одним из победителей стал Павел Васев, начальник управления категорийных закупок Магнитогорского металлургического комбината. Он вошел в тридцатку лучших специалистов России в этой сфере. >>
Закон о квотировании выбросов будет рассмотрен в ближайшее время

Закон о квотировании выбросов будет рассмотрен в ближайшее время 21.05 12:04

Закон о квотировании выбросов и применении сводных расчетов будет рассмотрен Госдумой РФ в ближайшее время, сообщил в своем телеграм-канале председатель Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. >>
В Миассе появится «Открытый город»

В Миассе появится «Открытый город» 21.05 10:23

Известный предприниматель Олег Сиротин планирует организовать возле Миасса новый проект - «Открытый город». Об этом он рассказал на встрече с редакторами изданий медиахолдинга «Гранада Пресс». >>
Челябинские ветераны побывали на концерте ансамбля «Малахит»

Челябинские ветераны побывали на концерте ансамбля «Малахит» 21.05 07:45

Ветераны Челябинской области побывали на концерте знаменитого народного оркестра «Малахит» в филармонии. >>

//Новости МирТесен

Владимир Мякуш: «Губернатор вернул давно забытый формат общения с депутатами»

Владимир Мякуш: «Губернатор вернул давно забытый формат общения с депутатами» 20.05 16:27

Глава Челябинской области Алексей Текслер 20 мая провел открытую встречу с депутатами Законодательного собрания. На встрече обсуждали самые актуальные и проблемные вопросы, касающиеся развития здравоохранения, образования, жилищно-коммунальной сферы и многие другие. >>
Олег Сиротин расскажет журналистам о проекте «Открытый город»

Олег Сиротин расскажет журналистам о проекте «Открытый город» 20.05 15:15

Известный предприниматель Олег Сиротин примет участие в «Большой редакции» медиахолдинга «Гранада Пресс». На встрече с журналистами он расскажет о своем новом инвестиционном проекте «Открытый город», который он намерен развивать в окрестностях Миасса. >>
Владимир Бурматов помог восстановить дом в Челябинске после взрыва

Владимир Бурматов помог восстановить дом в Челябинске после взрыва 20.05 12:15

Депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов помог челябинцам в восстановлении после взрыва жилого дома на улице Первого спутника. Жильцы пригласили парламентария на новоселье. >>

//Новости партнеров

Первая «Ночь музея» в «Тракторе» удалась

Первая «Ночь музея» в «Тракторе» удалась 20.05 11:47

ХК «Трактор» провел для своих болельщиков уникальную «Ночь музеев». Гостями клубного мероприятия стали более 1200 человек. >>
Подборка лучших материалов южноуральских СМИ

Подборка лучших материалов южноуральских СМИ 20.05 09:00

Медиахолдинг «Гранада Пресс» подвел итоги минувшей недели и опубликовал подборку самых интересных материалов. >>
Физик, историк и врач-онколог выступят в парке им. Ю. Гагарина

Физик, историк и врач-онколог выступят в парке им. Ю. Гагарина 17.05 08:14

18 мая у челябинцев появится уникальная возможность послушать интересные лекции ученых — физика Алексея Караваева, врача-онколога Александра Коростелева и историка Андрея Епимахова. Выступление ученых пройдет в формате ток-шоу в рамках устного журнала «Язык Эйнштейна». >>

//Новости СМИ2

Алексей Текслер посетил «женскую» конференцию

Алексей Текслер посетил «женскую» конференцию 16.05 21:22

Конференция «Женское движение: вчера, сегодня, завтра» прошла сегодня, 16 мая, в Челябинске. Мероприятие посетил врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер. >>
Выиграй велосипед от радио «Energy Челябинск»

Выиграй велосипед от радио «Energy Челябинск» 16.05 14:01

С 20 мая по 7 июня радио «Energy Челябинск», Группа компаний «Союз игрушка» и велопроизводитель «Forward» представляют городской фитнес-квест Energy-Велик. Добавь эмоций и пересядь на Energy-Велик. >>
Журналисты со всей России съедутся на фестиваль в Троицк

Журналисты со всей России съедутся на фестиваль в Троицк 16.05 12:43

XXI фестиваль СМИ пройдет в Челябинской области с 30 мая по 1 июня. В город Троицк Челябинской области съедутся журналисты из Москвы, Свердловской, Курганской, Пермской областей. >>

//Новости МирТесен

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Неприятное последствие для всего мира: выход РФ из ООН
2

Москва побеждает в пятилетней яблочной войне
3

В Реутове маршрутка врезалась в детский сад
4

Правительство задумалось о налоге на умирание?
5

Подавший в отставку министр обороны Украины нашел объяснение потере Крыма и Донбасса

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры