Как в Челябинске отметят День славянской письменности и культуры

День славянской письменности и культуры, приуроченный ко Дню памяти создателей славянского алфавита святых Кирилла и Мефодия, отметят 24 мая. В Челябинске одним из главных мест проведения праздника станет пешеходная часть улицы Кирова. Здесь пройдет концерт «Русь Великая».

В первом блоке программы, с 11.00 до 12.50, – творческие номера воспитанников Дворца пионеров и школьников им. Крупской, образцового эстрадно-акробатического коллектива «Вдохновение», коллектива «Хоровая республика «Гаудеамус». Концерт дополнит показ одежды от марки этнической одежды дизайнера Марины Вилисовой «ЭТНОФРЕШ».

На сцене выступит Челябинский камерный хор им. В.В. Михальченко. Прозвучат классические произведения российских композиторов и духовная музыка. В исполнении солистки Челябинского государственного академического театра оперы и балета им. М.И. Глинки Елены Роткиной прозвучит ария из оперы «Князь Игорь».

Творческий коллектив Надежды Белобровой «Хоровод» представит литературное дефиле «Азбука и мода». Этническое дефиле «Праздничная Русь» подготовил Копейский филиал Челябинского техникума легкой промышленности.

В это же время на Кировке состоится множество мероприятий, приуроченных ко Дню славянской письменности и культуры. Планируются выставки, презентации, мастер-классы, интерактивные игры, викторины и квесты. Центральной библиотекой им. Пушкина подготовлены уникальные книжные выставки. В экспозицию под открытым небом войдут редкие издания из фондов Пушкинки. Центральная детская библиотека им. М. Горького пригласит детей и взрослых поиграть в «Ручеек», «Кошки-мышки», «Змейка», «Фанты» и др. Откроются выставки народных промыслов, где можно будет не только увидеть, но и приобрести изделия челябинских мастеров.

С 14.00 до 15.00 часов посетители услышат народные напевы в современной обработке, а также произведения русского фольклора: плясовые, хороводные и игровые песни. В программе выступления ансамбля народной песни «Крушина», детской эстрадной группы «Art-Дюшес», образцовой студии «Эклектика», ансамбля «Ласточка», театра танца «Выкрутасы» и других.

Коллекцию в фольклорном стиле покажет коллектив театра костюма «Шарм».

Актер Нового Художественного театра Александр Майер прочтет строки из произведений А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» и «Песнь о вещем Олеге».

С 15.00 прозвучат произведения советских и российских композиторов. Музыкальную эстафету подхватят студия современного танца «Пластилин», эстрадная группа «Продленка», шоу-дуэт «Паспарту», вокальный дуэт «Сестры Гальт», хореографический коллектив «Милашки» и др.

Завершится программа в 17.30.

Возрастные ограничения: 6+.

Титульный спонсор мероприятия – Русская медная компания.

Генеральный спонсор - СМП Банк.

Информационный партнёр – медиахолдинг «Гранада Пресс».