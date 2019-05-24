На Дону дали старт строительству первой ветроэлектростанции

Символический камень в основание будущей электростанции, которая будет располагаться всего лишь в двух десятках километров от Ростова, в Азовском районе области, заложили губернатор Дона Василий Голубев вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Италии Паскуале Терраччано и генеральным директором компании «Энел Россия» Карло Палашано.

Азовская ВЭС - один из проектов «губернаторской сотни» с объемом инвестиций более 10 млрд рублей. Ее мощность - 90 МВт, а располагаться она будет на территории 133 гектара.

Ввод в эксплуатацию первого донского ветропарка запланирован в 2020 году.

- Сегодня Ростовская область делает ещё один шаг к тому, чтобы оставаться лидером в энергопроизводстве на юге России, - прокомментировал Василий Голубев. - До сих пор на Дону имелись почти все основные виды электрогенерации, и мы дополняем этот список «зеленой» генерацией. Наши природные ресурсы, кадровые и индустриальные возможности позволили начать в донском регионе сразу несколько проектов в сфере ветроэнергетики. И первым на стройплощадку вышел проект Азовской ветроэлектростанции компании «Энел Россия». Для своего итальянского партнёра постараемся создать максимально благоприятный режим, чтобы период выполнения проекта был позитивным и результативным.









Для Ростовской области ветроэнергетика - перспективно развивающаяся и значимая отрасль. Регион стал одним из первых в России, где начали реализовывать проекты ветроэнергетики. Донские степи обладают обширными территориями и хорошим ветропотенциалом. Строительство ветропарков на Дону позволит создать производство экологически чистой и возобновляемой энергии, а также новые рабочие места.

Азовский ветропарк будет оснащен 26 турбинами и сможет вырабатывать около 300 ГВтч в год, избегая при этом выброса в атмосферу около 260 тысяч тонн углекислого газа. Проект получил финансовую поддержку от Евразийского Банка Развития, международной финансовой организации, призванной содействовать экономическому росту государств-участников и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве путем осуществления инвестиционной деятельности.









Сегодня мы с вами участники исторического события - начала строительства первого ветропарка компании «Энел Россия» в стране, который также является первым объектом возобновляемых источников энергии в Ростовской области. Азовская ВЭС позволит нашей компании и региону идти в ногу со стратегией развития возобновляемой энергетики в России и внести совместный вклад в продвижение экологически устойчивой и чистой энергии, - сказал генеральный директор ПАО «Энел Россия» Карло Палашано Вилламанья.

А посол Италии в России Паскуале Терраччано отметил:

- Сегодня большой день, и сегодняшнее событие – превосходный пример того, как Италия может содействовать переходу России к экологически чистым источникам энергии с помощью своих технологий и ноу-хау. Enel – ведущий итальянский инвестор в Российскую Федерацию, и эффективное сотрудничество с Ростовской областью, безусловно, послужит прекрасным стимулом для итальянских компаний, которые захотят инвестировать в ваш регион.

Стоит также заметить, что первый из нескольких реализуемых на Дону проектов ветроэнергетики, «Строительство ветроэлектростанции Азовская ВЭС», стартовал в рамках соглашения в сфере возобновляемых источников энергии. Оно было заключено в прошлом году (15.02.2018) между Правительством Ростовской области и ПАО «Энел Россия».

Справка «АН»:

Компания «Энел Россия» получила право на строительство двух объектов ветрогенерации совокупной установленной мощностью 291 МВт (Азовский ветропарк установленной мощностью 90 МВт и Мурманский ветропарк установленной мощностью 201 МВт) в рамках проведенного в 2017 году российским Правительством тендера на строительство объектов ветрогенерации общей установленной мощностью 1,9 ГВт. Разработка и строительство двух объектов будет осуществляться Enel Green Power, глобальным подразделением по возобновляемым источникам энергии Группы Enel. Общий объем инвестиций в два ветропарка составит порядка 405 миллионов евро.

Компания «Энел Россия» входит в группу Enel. Производственными филиалами ПАО «Энел Россия» являются: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС, Рефтинская ГРЭС. Общая установленная мощность электростанций составляет 9 428,7 МВт по выработке электроэнергии и 2 382 Гкал/ч по выработке тепла. Уставный капитал ПАО «Энел Россия» составляет 35 млрд 371,9 млн рублей.