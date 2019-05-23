Анатолий Терещенко: Хрущевская месть Сталину и НКВД продолжает охлаждать горячие сердца россиян

О бойцах НКВД СССР, которые уже успели «погрязнуть» в досужих домыслах, говорят крайне мало. Между тем «диванные критики», строчащие сценарии к современным фильмам, даже не предполагают, какой вклад «зеленые фуражки» внесли в Великую Победу.

Анатолий Терещенко: «Латвия сама себя высекла»

Мы продолжаем разговор с известным журналистом, военным писателем Анатолием Терещенко, автором многочисленных «острых» книг о разведчиках и шпионах.

В прошлом интервью «Аргументам Недели» полковник откровенно рассказал, зачем потребовалось обнародовать «чекистские мешки» Латвийской ССР, а также о «нечистых на руку» чинах ФСБ России.

В предстоящей беседе Анатолий Степанович поделится фактами подвигов солдат НКВД времен военного лихолетья и объяснит, почему их принято замалчивать.

- К сожалению, о подвигах солдат НКВД почти не знают. Почему о заслугах этих бойцов в ходе Великой Отечественной войны так мало говорят?

- В период горбачевской «перестройки» и ельцинских «реформ без реформ» масштабы шельмования сотрудников и воинов Внутренних Войск НКВД СССР поражали своим негативом. Между тем данный центральный орган госуправления сыграл решающую роль в самые опасные для страны моменты в годы Великой Отечественной войны.

Уже через неделю после начала военных действии Сталин узнал о падении Минска не из генштаба РККА (Рабоче-Крестьянская Красная Армия – прим. ред.), а из сообщения иностранного радио. Именно в этот день появился знаменитый приказ №00100 о срочном формировании 15-й дивизии Резервного фронта на базе кадров НКВД СССР.

Четыре из шести советских армий, стоявших под Смоленском, возглавляли командармы из Наркомата внутренних дел. А первую наступательную операцию под Ельней с 30 августа по 8 сентября 1941 года провела 24-я армия Резервного фронта под командованием выходца из «органов» Константина Ракутина. В итоге город был освобожден. Надо признаться, реальная действительность состояла в том, что органы и войска НКВД, в отличие от РККА, оказались лучше подготовлены к войне. Со времен Н.С. Хрущева, яростного критика сталинизма, упорно замалчивалась основная роль в обороне Брестской крепости конвойных войск (КВ). Бессмертную же надпись на стене цитадели – «Умираю, но не сдаюсь! Прощай Родина!» – написал боец 132-го отдельного батальона КВ НКВД СССР.

Мало известно сегодняшней молодежи, что главной опорой обороны Ленинграда тревожной осенью 1941 года были несколько дивизий НКВД: 1-я и 20-я стрелковые, 21-я мотострелковая, 56-я бригада войск НКВД и погранотряды того же Наркомата. Они вместе с частями народного ополчения остановили врага на подступах к Северной Пальмире.

Командующий Ленинградским фронтом Г.К. Жуков в своих воспоминаниях дает такую оценку действиям 21-й дивизии НКВД: «16 сентября 1941 года непрерывными контратаками войска фронта вынудили гитлеровцев перейти от наступления к обороне. В отражении врага через Лигово и Пулково особенно отличилась 21-я дивизия НКВД М.Д. Папченко…».

Еще одна деталь, избитый штамп, а по существу пасквиль, без которого не обходится ни один современный фильм. «Энкавэдэшник» всегда откормленный, побритый, одет в новую гимнастерку или китель, обут в начищенные хромовые сапоги… Он в кино всегда отсиживается в тылу, окруженный молоденькими поварихами и медсестрами. А на фронте штампует доносы на бойцов и командиров или гонит пулеметами штрафников на бессмысленную гибель.

Сталин, как Верховный главнокомандующий, в своем выступлении на заседании ГКО (Государственный комитет обороны – прим. ред.) 5 февраля 1943 года так оценил деятельность войск НКВД:

«Не может идти речи о присвоении частям войск НКВД звания гвардейских. По сути своей – это гвардия победившего пролетариата. Для них нет невыполнимых задач. Вспомните, как в сорок первом году под Москвой они силами двух дивизий остановили две армии – отступающую советскую и наступающую немецкую».

Наверное, до сих пор хрущевская месть Сталину и НКВД СССР, особенно после злополучного 1991 года, продолжает «холодными сквозняками» охлаждать «горячие» сердца россиян. Вот поэтому и мало говорят о подвигах бойцов НКВД в годы войны.

- О каких свершениях солдат НКВД Вы можете рассказать?

- Первыми немецких агрессоров летом 1941 года встретили воины погранзастав западных пограничных отрядов НКВД СССР на территориях Украины и Белоруссии. Воины в зеленых фуражках дрались с фашистскими захватчиками, «как львы». Так говорится в советской военной историографии, художественной литературе и в народе. Это не легенды, а суровая действительность, рожденная неудачами первых дней РККА по отражению атак противника, который стремительно продвигался на восток. Пограничники притормозили германский «блицкриг». Это были смертники погранзастав. Многие полегли смертью героев.

Так, 10-й мотострелковый полк 1-ой Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения НКВД им. Ф.Э. Дзержинского (ОМСДОН) предназначался исключительно для ведения боевых действий в случае вступления фашистов в Москву. Личный состав части выезжал в районы Можайска, Наро-Фоминска, Серпухова, Михнева и других населенных пунктов. Их целью было выявление наиболее вероятных участков появления войск противника, устранение десантов и диверсионно-террористических групп неприятеля, организация «прочесывания» лесных массивов. В связи с быстрым приближением немецких войск фельдмаршала Федора фон Бока, руководившего группой армий «Центр», столица готовила «достойную встречу» непрошенным гостям.

- Нам ставились и другие задачи, – говорил Бойко, – оборудовать снайперские «гнезда» на чердаках высотных зданий по Кутузовскому проспекту, бороться с мародерами. Мы их, особенно в середине октября 41-го, вылавливали «пачками» и передавали в органы НКВД. Потом ворюг судили по законам военного времени, часто приговаривая к расстрелу. Москва минировалась… Нашему полку нарезалась задача – защита центра Москвы и Кремля по линии Охотного ряда до Белорусского вокзала. Мы практически были смертниками...

В годы войны органы военной контрразведки (особые отделы) до 19 апреля 1943 года входили в состав НКВД. После образования ГУКР СМЕРШ (Главное управление контрразведки – прим. ред.) они были переподчинены НКО СССР (Народный комиссариат обороны – прим. ред.). О делах сотрудников невидимого фронта написаны сотни книг. Оперативники СМЕРШа вчистую переиграли в тайной войне спецслужбы Третьего рейха, потому что были непревзойденными мастерами своего жестокого ремесла. Для них не было ничего невозможного: найти и обезвредить многочисленные разведгруппы противника, внедрить во все (а их было сотни!) разведшколы врага своих агентов, захватить супердиверсантов, засланных для убийства Сталина, осуществить радиоигры с неприятелем ради его дезинформации и т.д.

В операциях против террористов и диверсантов одинаково участвовали и рядовые оперативники, и руководители. Например, во встрече один на один с матерым «лесным братом» Латвии из крупного бандформирования «Даугава ванаги» («Двинские соколы») Гунардом Езерше, агентом ЦРУ под псевдонимом «Корень», участвовал начальник контрразведки МГБ СССР (Министерство государственной безопасности СССР – прим. ред.) генерал-майор Е.П. Питовранов. Последний разубедил бандита и шпиона в бесперспективности дальнейшей борьбы и провел его вербовку. Таким образом «Корень» стал «Пятрасом».

Его помощь органам госбезопасности СССР в борьбе с американской разведкой оказалась существенной. В ходе операций он доводил до англосаксов дезинформационные материалы и разубеждал своих «лесных братков» сложить оружие перед силой, сумевшей «переломить хребет» Третьему рейху.

В 1951 году, переправляясь по морскому каналу с заданием в Швецию, он погиб – на большой волне выпал из быстроходной лодки. Суровая холодная Балтика стала его могилой.

Имена внедренных в разведшколы вражьей стороны агентов особых отделов НКВД и ГУКР СМЕРШ НКО СССР П.И. Прядко, К.С. Богданова, А.С. Скоробогатова и др. знают в России в основном те, кто интересуется деятельностью советских спецслужб времен военного лихолетья.

За годы Великой Отечественной войны особые отделы НКВД и «смершевцы» совместно с войсками Наркомата внутренних дел по охране тыла задержали и передали в судебные инстанции более 30 тысяч шпионов, около 3,5 тысяч диверсантов и свыше 6 тысяч террористов.

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