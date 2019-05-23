Градоначальник Владивостока Олег Гуменюк оговорился во время символического последнего звонка на встрече с выпускниками лицея и проводил школьников «в последний путь». Об этом сообщило издание Vl.ru.

В городской администрации уже пояснили, что это была оговорка из-за волнения. Мэр Владивостока Олег Гуменюк выступал в зале перед выпускниками технического лицея.

«Все школы соберутся на стадионе «Авангард», и мы еще раз проводим вас в последний путь в жизни», — анонсировал градоначальник публичные мероприятия, посвященные последнему звонку.

Случайная оговорка чуть не превратилась в скандал. Информационный повод спровоцировал волну публикаций. Авторы пересказали забавную ситуацию и пояснили, что градоначальник поправился сразу же после оговорки: "Вы понимаете о чем я говорю".