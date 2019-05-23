Социологи рассказали, как температура в помещении влияет на работоспособность женщин и мужчин

Социологам удалось выяснить, как температура в помещении влияет на работоспособность женщин и мужчин. Оказалось, что одним легче справляться с умственной деятельностью, когда в кабинете тепло, а другим рабочий настрой дарит прохлада.

«Мы показали, что от температуры зависит не только комфорт, но и производительность труда и старательность человека», - заявили специалисты. Оказалось, что работоспособность женщин заметно повышалась, когда в помещении было жарко, передаёт РИА Новости. На мужчин температурные изменения оказали меньшее влияние, но при этом лучшие результаты представители сильного пола показали именно тогда, когда находились в прохладной комнате. По мнению социологов, эксперимент доказал, что когнитивные способности разных полов нужно оценивать с учётом внешних факторов, оказывающих влияние на работоспособность и концентрацию.