Вернувшись с элитного отдыха в Италии, Навальный попал в центр расследования

Алексей Навальный утверждает, что скромно живет на деньги благотворителей. По его словам, у него небольшая зарплата в ФБК, еще он подрабатывает частной юридической практикой. Редакции Федерального агентства новостей удалось выяснить, что при якобы небольших доходах траты блогера далеко не экономные. На свой отпуск Навальный денег не жалеет и готов платить миллионы рублей.

Город Сорренто по праву считается одним из самых живописных мест Италии. Он не только красив - еще это очень дорогое место для отдыха. В редакцию ФАН попал договор аренды элитного жилья, в котором фигурирует имя Алексея Навального. Несколько дней проживания на Villa Syrene обошлись блогеру в 30 тысяч евро.

Villa Syrene – самая роскошная вилла в Сорренто, поэтому цены на проживание в ней столь высоки. Шикарные номера, огромный бассейн, даже прислуга - все это входит в стоимость проживания.

Примечательно, в Сорренто Навального запомнили не только сотрудники виллы. Оказалось, что менеджеры дорогих ресторанов, владельцы бутиков, сотрудники СПА-салонов знакомы с этим видным постояльцем и называют не иначе, как «богатый русский», который ни в чем себе не отказывал.

Возникает резонный вопрос, откуда у блогера Навального столько денег? Накануне отпусков он обналичивает крупные суммы с биткоин-кошелька. Двухнедельный отдых в Таиланде, например, обошелся ему в 4 миллиона рублей.

Известно, что на его электронный кошелек регулярно поступают биткоины. Особенно интересно, что поступления зачисляются перед очередными громкими «расследованиями» Навального. Данную тенденцию можно легко отследить благодаря транзакциям.

Навальный не упускает случая выставить себя «высококлассным сыщиком», который с легкостью проворачивает расследования любой сложности. Но он наверняка никогда не думал, что в какой-то момент сам станет объектом пристального изучения.

ФАН продолжит расследование и будет информировать читателей, как Навальный спускает чужие деньги на свои удовольствия.