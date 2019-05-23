Выпускникам посоветовали не запускать воздушные шарики

Выпускникам из Петрозаводска городская администрация «настоятельно не рекомендовала» во время прощания со школой запускать в небо бумажные фонарики и воздушные шары.

Об этом учащихся и их родителей попросили из соображений экологии. Фонарики и шары становятся мусором, который сильно вредит природе. «Разноцветные куски остаются лежать на земле и поверхности водоемов, попадают в желудки рыб, птиц и диких зверей», - объяснили свою позицию в администрации города. При этом власти Петрозаводска объяснили, что штрафов за шарики не будет. Главная цель – заставить людей задуматься и сделать собственный выбор, передаёт Lenta.Ru.

Родителей просьба отказаться от воздушных шариков во время торжеств возмутила. По их словам, в администрации слишком поздно сообщили о запрете. «Надо дождаться, когда до последнего звонка останется меньше суток, и запретить! Большое "спасибо" за испорченный праздник», - говорит мама одной из выпускниц.