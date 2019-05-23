Адвокат экс-министра Абызова отрицает причастность подзащитного к найденным в его квартире запрещенным веществам

Адвокат бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова отрицает причастность подзащитного к найденным в его квартире запрещенным веществам. СМИ собщили об обнаруженных при обыске в квартире экс-министра наркотиках.

Следком арестовал счета Абызова после попытки снять деньги

Адвокат Александр Аснис в четверг выступил на заседании Басманного суда Москвы. Как уверяет защита, отпечатков пальцев Абызова не найдено на наркотиках, обнаруженных в его квартире. Адвокат считает, что "информация следствия о том, что в квартире Абызова найдены наркотики, является попыткой бросить тень на подзащитного", - передает ТАСС. По его словам, обыск проводился в отсутствии Абызова. "Эта находка ни о чем не говорит. Новых обвинений Абызову не предъявлено", - заявил адвокат.

О найденных при обыске наркотиках рассказал в Басманном суде Москвы, где решается вопрос о продлении ареста Абызова, следователь по особо важным делам Сергей Степанов, - передает РИА Новости.

Адвокат экс-министра Руслан Кожура также заявил, что отпечатков пальцев его подзащитного на пакетике с наркотиками нет, а как он оказался в квартире — неизвестно.

Следствие попросило оставить Абызова в СИЗО, напомнив, что у того есть недвижимость в Британии и Италии. По данным следствия, находясь под стражей, Абызов активно производил вывод тех денег, которые похитил, а затем перечислил их на другие счета.